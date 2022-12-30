Урал / Фото 30.12.2022, 19:52 Настроение улиц Как Екатеринбург украсили к Новому году Новогодние украшения на улицах Екатеринбурга — в фотогалерее «Ъ-Урал» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Внутренний двор ресторана на улице Пушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Шары у центра "Демидов" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Новогодние украшения на Плотинке Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Пушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Красноармейская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская ЦУМ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Креативный кластер "Домна" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Исторический сквер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Пушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Вайнера Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вход на станцию метро "Площадь 1905 года" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Исторический сквер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Набережная Городского пруда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Плотинка Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 24 Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Внутренний двор ресторана на улице Пушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Шары у центра "Демидов" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Новогодние украшения на Плотинке Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Пушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Красноармейская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская ЦУМ Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Креативный кластер "Домна" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие Ледового городка на площади 1905 года Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Исторический сквер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Пушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Улица Вайнера Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вход на станцию метро "Площадь 1905 года" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Исторический сквер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Набережная Городского пруда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Плотинка Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская