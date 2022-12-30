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Настроение улиц

Как Екатеринбург украсили к Новому году

Новогодние украшения на улицах Екатеринбурга — в фотогалерее «Ъ-Урал»

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Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шары у центра &quot;Демидов&quot;

Шары у центра "Демидов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на Плотинке

Новогодние украшения на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Красноармейская

Улица Красноармейская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

ЦУМ

ЦУМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер &quot;Домна&quot;

Креативный кластер "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Вайнера

Улица Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на станцию метро &quot;Площадь 1905 года&quot;

Вход на станцию метро "Площадь 1905 года"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Набережная Городского пруда

Набережная Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Плотинка

Плотинка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Внутренний двор ресторана на улице Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шары у центра "Демидов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на Плотинке

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Красноармейская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

ЦУМ

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Креативный кластер "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие Ледового городка на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Улица Вайнера

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вход на станцию метро "Площадь 1905 года"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у здания правительства Свердловской области

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исторический сквер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Набережная Городского пруда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Плотинка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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