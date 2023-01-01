Сухопутные войска РФ проведут девять учений с армиями других стран в 2023 году

Сухопутные войска ВС РФ проведут в 2023 году девять учений, в том числе с подразделениями Индии, Армении и Пакистана, сообщает пресс-служба Минобороны.

За пределами России, в Армении, подразделения сухопутных войск РФ проведут учения «Нерушимое братство-2023» совместно с миротворческим контингентом Организации Договора о коллективной безопасности.

Остальные восемь военных учений пройдут в 2023 году на российских полигонах.

Среди них:

российско-индийские межвидовые военные учения «Индра-2023»;

военные антитеррористические командно-штабные учения государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2023»;

российско-лаосские военные учения;

российско-пакистанские военные учения «Дружба-2023»;

российско-алжирские военные учения;

военные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023»;

российско-монгольские военные учения «Селенга-2023»;

совместные российско-вьетнамские военные учения.

13 декабря стало известно, что учения стран ШОС в 2023 году пройдут в Челябинской области.

Эрдни Кагалтынов