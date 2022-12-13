Учения ШОС «Мирная миссия-2023» пройдут в Челябинской области

Совместные учения вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» состоятся в августе 2023 года в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В Екатеринбург прибыли военные делегации из Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана для участия в первом раунде переговоров по вопросам подготовки и проведения совместных учений.

Мероприятие стартовало сегодня, 13 декабря, оно проходит на базе окружного дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге и завершится 16 декабря, передает агентство.

В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал проведение совместных антитеррористических учений ШОС в России. Предыдущие учения ШОС прошли в сентябре 2021 года на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Затем к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в середине 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены организации Ирана на саммите в Душанбе.