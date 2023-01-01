Axios узнал о просьбе Нетаньяху к Зеленскому поддержать Израиль в Генассамблее ООН в обмен на поставки ПВО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским просил Киев поддержать Иерусалим в голосовании Генассамблеи ООН 30 декабря о рассмотрении Международным судом исков о действиях на территориях Палестины. Взамен господин Зеленский попросил Израиль поставить Украине системы ПВО, сообщает Axios со ссылкой на представителей Украины и Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху (слева) и Владимир Зеленский, 2019 год

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху (слева) и Владимир Зеленский, 2019 год

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Как сообщает издание, политики не пришли к однозначному соглашению. Господин Зеленский попросил представителя Украины в ООН не присутствовать на голосовании Генассамблеи по резолюции об оккупации палестинских территорий, «чтобы дать шанс отношениям с Нетаньяху». 30 декабря Генассамблея приняла резолюцию: в ее поддержку проголосовали 87 стран, против — 24, воздержались — 53.

Биньямин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», 29 декабря официально возглавил правительство Израиля. Иерусалим продолжает оказывать гуманитарную поддержку Киеву, но не поставляет вооружения. По данным Axios, такая позиция обусловлена тем, что Израиль опасается реакции Москвы, которая может нанести ущерб его интересам в Сирии. 19 октября, еще до победы на выборах, господин Нетаньяху выступил против поставок оружия на Украину.

Подробнее о новом составе правительства Израиля — в материале «Правительство Израиля ушло направо».

Эрдни Кагалтынов