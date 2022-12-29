Израильский Кнессет одобрил новое правительство во главе с Нетаньяху

Кнессет проголосовал за доверие правительству, созданному лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. За проголосовали 63 депутата, против — 54. Пресс-служба парламента ведет трансляцию заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биньямин Нетаньяху принял присягу как премьер-министр страны. Началась процедура присяги членов кабинета министров.

Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром по результатам парламентских выборов 1 ноября 2022 года. Это его третий срок на посту премьера. «Ликуд» вместе с союзными ему крайне правым блоком «Религиозный сионизм» и религиозными партиями ШАС и «Яадут а-Тора» получил 64 из 120 мандатов в Кнессете.

Формирование нового правительства столкнулось с трудностями из-за противоречий внутри правоконсервативного блока и нежелания Запада работать с чрезмерно правым кабмином.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху добился своего и поговорил с Владимиром Путиным».

Олеся Павленко