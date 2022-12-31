Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия 3-й степени

Президент России Владимир Путин вручил командующему группировкой войск в зоне военной спецоперации на Украине генералу Сергею Суровикину орден Святого Георгия 3-й степени. Также глава государства наградил орденами ряд других генералов, сообщает ТАСС.

Во время награждения президент заявил, что Россию «подогнали к черте — все сдавать или бороться». «Пока у нас есть такие люди как участники СВО, надо бороться»,— сказал он. Россия должна «или все сдавать, или бороться», но сдавать — нельзя, надо идти вперед, заявил господин Путин.

Сегодня, 31 декабря, утром президент посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В штабе он пообщался с командующими, вручил знамена армейским корпусам. Там же он записал новогоднее обращение к россиянам, в котором заявил, что «главное — это судьба России и защита Родины».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».