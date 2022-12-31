СМИ: в Ростовской области ищут шестерых заключенных из ЧВК «Вагнер»

В Луганской области шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер». Мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться, сообщает местный портал DonDay.ru.

Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. По данным портала, заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Их имена и другие подробности не приводятся.

СМИ еще осенью сообщали, что ЧВК вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине, причем вербовкой занимался лично создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его ЧВК курирует строительство инженерных линий обороны на приграничных территориях в Белгородской области. Также им созданы центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях.

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