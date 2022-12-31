Спецоперация, мобилизация, санкции

Январь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альбина Баразгова Фото: Альбина Баразгова

13 января ФК «Краснодар» объявил о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке главным тренером команды. Он стал первым иностранным наставником за всю историю клуба. Фарке проработал всего 1,5 месяца и покинул свой пост на фоне событий на Украине, так и не проведя ни одного официального матча за команду.

19 января в Краснодарском крае выявлены два первых случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Положительные результаты выявили у двоих мужчин в Краснодаре. Несколькими днями ранее первые случаи заболевания зафиксированы в Адыгее. Из-за распространения омикрон-штамма премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об очередном переносе Российского инвестиционного форума в Сочи на более поздний срок. Таким образом, форум отменился уже третий год подряд.

Февраль

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в смерти велосипедиста Даниила Юханова. Разбирательства вокруг этого ДТП, которое произошло еще в апреле 2020 года, будут продолжаться в течение всего 2022 года.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации в Донбассе. На фоне этого Росавиация до 2 марта приостановила работу 11 аэропортов на юге России из-за начала военной операции на Украине. Среди городов, попавших под ограничения,— Краснодар, Анапа, Геленджик и Симферополь. Такое решение принято из-за того, что авиационные власти считают полеты над ними небезопасными. Аэропорты так и не возобновят свою работу до конца 2022 года.

В первые дни проведения СВО в регионах России, где ограничили работу аэропортов, застряли около 150 тыс. туристов. Большинство из них находились в Крыму и в Краснодарском крае.

На фоне проведения СВО руководство гонок «Формулы-1» отменило Гран-при России, которое с 2014 года проходило в Сочи. Министр спорта Кубани допускал, что к сентябрю это решение могут пересмотреть, однако оно так и не было отменено. В августе исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали заявил, что гонки «Формулы-1» никогда больше не будут проводиться в России.

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела территории Краснодарского края со стороны Украины.

Европейский союз ввел санкции в отношении Новороссийского морского торгового порта. Компании запрещено предоставлять инвестиции, оказывать помощь в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка, а также заключать с ними сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Март

1 марта стало известно о гибели капитана Александра Лысенко — первого военного из Краснодарского края, погибшего в ходе военного конфликта на Украине.

«Краснодар» приостановил действие контрактов с восемью иностранными футболистами, которые отказались выступать за команду после начала боевых действий в Украине. Позже несколько игроков расторгли контракт с краснодарским клубом.

Власти Кубани ослабили антиковидные ограничения, ранее введенные в регионе. В частности, с 4 марта в Краснодарском крае отменили использование QR-кодов в публичных местах.

После начала СВО торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом на некоторые продукты питания, особенно на сахар. Крупнейшие ритейлеры, в том числе «Магнит», вынуждены были ввести ограничения на их продажу в одни руки. К концу марта ситуация стабилизировалась.

Роскомнадзор заблокировал несколько кубанских СМИ, в том числе издания «Протокол», «Голос Кубани» и «Свободные медиа». Официальной причиной стало распространение информации с нарушениями закона.

21 марта Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тыс. руб. жителя краевого центра за плевок в сторону баннера с буквой Z. Его признали виновным по вновь созданной административной статье о дискредитации российской армии. Дело краснодарца стало одним из первых в регионе.

В Краснодарском крае начал действовать новый госстандарт «Краснодарский чай». Теперь в продукции с таким названием должно содержаться не менее 50% чайного листа, выращенного в регионе.

Организаторы «Кинотавра» отменили в 2022 году фестиваль, который должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября. Причиной отмены мероприятия стала «политическая ситуация».

В Краснодаре на ул. Московской запустили движение по новой трамвайной ветке. Она стала первой в городе за последние 23 года. Строительство линии продолжалось больше года.

Апрель

Промсвязьбанк начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в Крыму. Он стал первым крупным банком, который заработал на полуострове, после введения антироссийских санкций.

Власти Кубани объявили, что завершение реконструкции стадиона-долгостроя «Динамо» в Краснодаре перенесут на 2023 год. Это связано с тем, что материалы и комплектующие, предусмотренные в проекте завершения строительства, не поставляют в Россию. Почти 50% из них необходимо заменить отечественными аналогами.

В ночь на 14 апреля Минобороны России сообщило, что на флагманском крейсере Черноморского флота «Москва» произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. За несколько часов до этого официальные украинские лица говорили, что по крейсеру был нанесен удар ракетами «Нептун». Спустя примерно сутки Минобороны РФ объявило, что крейсер затонул в водах Черного моря при буксировке в условиях шторма. По данным ведомства, при пожаре погиб один человек, 27 пропали без вести.

В Абинском районе 22 апреля произошло обрушение строений Федоровского гидроузла, который служил для мелиорации рисовых полей сразу нескольких районов Кубани. Из-за этого урожай риса в Краснодарском крае сократился почти на треть — до 652 тыс. тонн. Ущерб от последствий аварии оценили в 270 млн руб. На реконструкцию гидроузла направят более 7 млрд руб. В конце года суд Краснодара начнет рассмотрение уголовного дела против первого замглавы «Кубаньмелиоводхоза» Сергея Якуба, который, зная о проведении ремонта на гидроузле, распорядился повысить уровень воды на плотине выше по течению, что, по мнению следователей, и привело к обрушению конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарские известия Фото: Краснодарские известия

Май

В Краснодарском крае с 1 мая отменили режим повышенной готовности из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В регионе действовали ограничения на проведение массовых мероприятий, по заполняемости кинотеатров и времени работы кафе и ресторанов.

В Сочи погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Он сорвался с горной тропы, ведущей к Ачипсинской крепости в Сочи, и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Министерство юстиции РФ включило Центр современного искусства «Типография» в Краснодаре в список иностранных агентов.

В отношении бывшей судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой возбудили уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать зарплату. За время отсутствия Елена Хахалева получила 1,2 млн руб.

Росстат опубликовал предварительные данные Всероссийской переписи населения, насчитав в Краснодаре всего 1,1 млн жителей, хотя городу присвоили статус города-миллионника еще в 2018 году, а осенью 2021 года власти города и края заявляли, что в городе проживает 1,7 млн жителей.

Июнь

Краснодарстат сообщил о рекордном снижении миграционного прироста в Краснодарском крае. Только за первые три месяца 2022 года он упал почти в 38 раз. К концу 2022 года показатели стабилизируются.

По итогам работы на ПМЭФ-2022 Краснодарский край привлек инвестиции в 30 проектов на общую сумму 204 млрд руб. Из них 154 млрд руб. составят вложения в туристические проекты в Сочи. Так, в Лазаревском и Адлерском районах планируется построить шесть гостиничных комплексов. Общая сумма инвестиций в их возведение составит 37,6 млрд руб.

Компания — разработчик мобильных игр Plarium закрыла единственный российский офис, который действовал в Краснодаре. До этого времени в нем работали 500 человек.

В ночь на 24 июня сильнейшие дожди обрушились на Сочи, что привело к выходу рек из берегов и серьезному наводнению. Из-за бурных потоков воды, вызванных обильными осадками, в море унесло два автомобиля, в которых находились восемь туристов из Ставропольского края, в том числе годовалый ребенок. Одного из них удалось спасти, тела двух женщин были найдены позже. Остальных так и не нашли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Июль

Ленинский районный суд Краснодара приговорил 15 июля экс-главу «Открытой России» (признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы по делу о руководстве нежелательной организацией. Ему также на восемь лет запретили пользоваться интернетом. В ноябре 2022 года апелляционная инстанция подтвердит правомерность назначения приговора.

В Севастополе беспилотник с закрепленным взрывным устройством 31 июля упал во дворе штаба Черноморского флота. В результате атаки пострадали шесть человек, само здание получило незначительные повреждения. С этого времени беспилотники в Севастополе будут сбивать регулярно до конца года.

Август

В Новороссийске за неделю до мероприятия отменили фестиваль «Тамань — полуостров свободы». Официальная причина — его проведение не согласовала антитеррористическая комиссия. Споры вокруг места проведения продолжались все лето: изначально фестиваль должен был состояться на особо охраняемой территории (ООПТ) регионального значения «Суджукская лагуна», однако против этого выступили экологи и Минприроды.

Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд иск на 2 млрд руб. к бывшему владельцу «Тинькофф-банка» Олегу Тинькову из-за оскорбительных высказываний последнего на своих страницах в соцсетях.

Утром 16 августа на складе с боеприпасами на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма произошел пожар, который привел к взрывам, продолжающимся больше суток. Из-за взрывов пострадали более 4 тыс. зданий. Кроме того, оказалась повреждена железная дорога: поезда встали, а туристов начали довозить до мест отдыха на автобусах. Минобороны России заявило, что причиной ЧП стала диверсия. По официальным данным, в результате происшествия пострадали два мирных жителя. Ущерб от взрывов составил 700 млн руб.

19 августа депутаты городской думы Краснодара поддержали прошение о досрочном сложении полномочий главы краевого центра Андрея Алексеенко. Спустя несколько часов стало известно, что, как и ожидалось ранее, господин Алексеенко возглавил совет министров пророссийской части Харьковской области. Главой Краснодара он был всего 10 месяцев.

Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год из-за закрытия аэропортов на юге России. Ранее его уже дважды переносили из-за пандемии.

Сентябрь

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования избрали главой республики Мурата Кумпилова на второй срок. Всего его кандидатуру поддержали 49 депутатов.

В Краснодарском крае прошли выборы депутатов Законодательного собрания. На них победили кандидаты от «Единой России», набравшие более 70% голосов по спискам и получившие 41 из 45 мандатов по одномандатным округам. Представители партий получили в новом созыве 62 мандата из 70. Всего в новый состав парламента вошли представители пяти партий.

Власти Краснодарского края и компания «Синара — ГТР Краснодар» подписали первое в истории города концессионное соглашение о строительстве новых трамвайных линий в Западной части Краснодара. Инвестиции в проект составят более 28 млрд руб. В этом же месяце инвестор направил на рассмотрение еще одну концессионную инициативу по строительству новой ветки в восточной части города, в том числе в микрорайоне Гидростроителей и на улице Восточно-Кругликовской. Ожидается, что соглашение об их строительстве могут подписать в начале 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев одним из первых в стране объявил, что мобилизованные граждане начнут получать единовременные выплаты — по 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Октябрь

Вениамин Кондратьев объявил, что Краснодарский край выполнил квоту по частичной мобилизации, однако сколько именно человек были призваны с момента ее начала — неизвестно. По данным властей, только в качестве добровольцев на участие в боевых действиях записались около 4 тыс. жителей региона — один из самых высоких показателей в стране.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате ЧП погибли четыре человека, два пролета моста протяженностью 250 м оказались полностью разрушены. Движение по мосту было остановлено, что стало первым таким случаем со дня запуска объекта. НАК назвал взрыв терактом. Никто не взял на себя ответственность за него, при этом украинские и американские СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что это была операция украинских спецслужб. Через несколько дней ФСБ сообщила, что задержала пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении в связи со взрывом. После взрыва в Темрюкском районе Кубани ввели «желтый» уровень террористической угрозы, который действует до сих пор. Движение по мосту до сих пор полностью не восстановлено.

Вечером 17 октября в Ейске потерпел крушение самолет Су-34. Истребитель упал во дворе жилого девятиэтажного дома при наборе высоты для тренировочного полета, в результате дом загорелся: площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пилоты истребителя смогли катапультироваться. Пожар тушили несколько часов, из здания успели эвакуировать несколько сотен человек. В результате инцидента пострадали 43 человека, 15 — погибли. Причиной падения военного самолета Су-34 в Ейске стали две чайки, попавшие в один из двигателей. После ликвидации последствий ЧП четыре подъезда жилого дома полностью демонтировали, а их жителей переселили.

Бывший глава Краснодара, депутат Госдумы РФ Евгений Первышов вечером 26 октября отправился в зону специальной военной операции. За несколько дней он прошел боевую подготовку. Позже его включили в состав спецгруппы, состоящей из депутатов Госдумы и региональных парламентов.

Мэрия Краснодара отказалась от запуска фейерверков, проведения развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь. Позже так поступили еще в нескольких городах Кубани.

Ноябрь

1 ноября сухогруз «Рио», выброшенный на мель между Новороссийском и Геленджиком в 2018 году и ставший за это время местной достопримечательностью и местом паломничества туристов, начали распиливать для последующего демонтажа.

9 ноября депутаты городской думы Краснодара проголосовали за назначение вице-губернатора Евгения Наумова новым главой краевого центра. В его поддержку высказались 40 депутатов.

В Краснодарском крае начали строить бункеры. Первое подобное сооружение появилось в Сочи. В компаниях, которые занимаются их строительством, говорят, что спрос на бункеры особенно вырос после начала в России частичной мобилизации.

Декабрь

Вспышка африканской чумы свиней произошла на крупном свиноводческом комплексе в поселке Степной, который открылся только этим летом. После выявления очага заражения здесь уничтожили более 20 тыс. свиней.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что с начала военной операции на Украине свыше 400 тыс. акров (более 161,8 тыс. га) земель трех украинских агрокомпаний перешли под управление «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева», принадлежащего семье бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

На Кубани с 12 декабря запретили использование беспилотников. Ограничения не будут касаться беспилотных летательных аппаратов, используемых органами власти региона.

В отношении и. о. главы станицы Северской Алексея Анашкина возбудили административное дело после установки в парке «Островок» арт-объекта «Капля», похожего на интим-игрушку.

Компания «Инвестстрой» Сергея Галицкого из-за санкций лишилась подрядчика, выполнявшего реконструкцию кинотеатра «Аврора». Теперь она ищет нового исполнителя и не успеет закончить работы до 2024 года, как это обозначалось ранее. Кинотеатр находится на реконструкции с конца 2014 года: изначально ремонтом занималось ООО «СТК». Работы были выполнены некачественно, и после долгих судебных разбирательств мэрия Краснодара расторгла контракт с подрядчиком. Компания Сергея Галицкого приступила к работам в 2019 году.

Алексей Белянин

Читайте нас в Telegram