Российские туристы пострадали в ДТП в Египте

Египет считается одной из самых небезопасных стран по количеству и тяжести автомобильных аварий. По среднему числу погибших в ДТП за год на 100 тыс. жителей — 14,4 — Египет занимает первое место в мире. В прошлом году на дорогах страны погибли почти 6 тыс. человек.