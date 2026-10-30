Российские туристы пострадали в ДТП в Египте
В Египте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В нем пострадали трое российских туристов, сообщает местный информационный портал Cairo24.
На трассе, соединяющей города Хургада и Рас-Гариб, пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем с прицепом, перевозившим песок. Погибли трое египтян, включая водителя автобуса. Кроме того, пострадали 25 человек, в том числе иностранцы. Среди пострадавших — француз, итальянец и трое граждан России.
На место аварии прибыли врачи, полицейские и сотрудники дорожных служб. Пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба, где им диагностировали ушибы и переломы. Состояние отдельных пациентов оценивается как тяжелое.
Египет считается одной из самых небезопасных стран по количеству и тяжести автомобильных аварий. По среднему числу погибших в ДТП за год на 100 тыс. жителей — 14,4 — Египет занимает первое место в мире. В прошлом году на дорогах страны погибли почти 6 тыс. человек.