КСИР отчитался об остановке двух танкеров к югу от Ормузского пролива

По данным КСИР, один из танкеров пытался пройти по проливу с восточной стороны, другой — с западной. «(Танкеры.— “Ъ”) попытались пройти по несанкционированному маршруту, что привело к инцидентам, в результате которых суда были остановлены в южных водах пролива»,— отмечает пресс-служба. По ее данным, на обоих судах начался пожар.