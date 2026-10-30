КСИР отчитался об остановке двух танкеров к югу от Ормузского пролива
В южной части Ормузского пролива были остановлены два танкера, которые пытались пройти по морскому коридору без согласования с властями Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает IRNA.
По данным КСИР, один из танкеров пытался пройти по проливу с восточной стороны, другой — с западной. «(Танкеры.— “Ъ”) попытались пройти по несанкционированному маршруту, что привело к инцидентам, в результате которых суда были остановлены в южных водах пролива»,— отмечает пресс-служба. По ее данным, на обоих судах начался пожар.
На танкерах были отключены навигационные системы, сообщил КСИР. Они вошли в запрещенную зону, несмотря на предупреждения по радиосвязи. В КСИР заявили, что инциденты с остановкой танкеров произошли по вине «американской террористической армии». Танкеры были остановлены у южных берегов пролива, утверждается в пресс-релизе.
Сейчас Ормузский пролив фактически закрыт для коммерческого судоходства. Власти Ирана периодически отчитываются об остановке и ударах по танкерам, которые проходят по морскому коридору без согласования с ними. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Ормузский пролив полностью контролируют США.