На Кубани с 12 декабря запрещают использование беспилотников

С 12 декабря использование беспилотных гражданских воздушных судов над территорией Краснодарского края будет временно запрещено. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Запрет не будет касаться беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами госвласти Краснодарского края и подведомственными им учреждениями, федеральными органами госвласти, а также органами местного самоуправления в регионе. Кроме того, беспилотники можно будет использовать организациям, выполняющим государственный оборонный заказ, а также тем, которые заключили договор с органами госвласти Краснодарского края и подведомственными им учреждениями.

Документ создан в соответствии с указом президента РФ от 19 октября 2022 года. Подобные запреты уже введены в Марий Эл, Татарстане, Нижегородской, Саратовской, Рязанской и Пермской областях.

Решение о подготовке проекта нормативного правового акта о временном запрете на использование беспилотников на территории Краснодарского края было принято в ноябре. Когда будет отменен запрет на использование БПЛА, пока не сообщается.

Татьяна Ручкина

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