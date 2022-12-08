На врио главы станицы Северской завели дело после установки скандального объекта «Капля»

Прокуратура Северского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы станицы Северской Алексея Анашкина после установки в парке «Островок» арт-объекта «Капля», похожего на интим-игрушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Скандальный объект был установлен при благоустройстве парка по нацпроекту «Жилье и городская среда». Администрация Северского сельского поселения приняла работы ненадлежащего качества. Ранее главе станицы внесли представление. Теперь в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Арт-объект «Капля» из нержавеющей стали появился в сквере на месте бывшей лодочной станции. Открытие инсталляции было запланировано на весну 2023 года. На ее создание было направлено 2,3 млн руб. Сходство с секс-игрушкой «Капле» придавал постамент, который не был предусмотрен проектом.

Подрядчик уже демонтировал объект. Он исправит основание, разгладит неровности и вернет его на место.

Татьяна Ручкина

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