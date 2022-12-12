«Инвестстрой» Сергея Галицкого из-за санкций приостановил реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Комания «Инвестстрой», принадлежащая бизнесмену Сергею Галицкому, ищет нового подрядчика и поставщиков для реконструкции киноконцертного зала «Аврора» в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Проект должен был выполнить подрядчик из стран Европейского Союза (ЕС). Поставка материалов для проведения реконструкции также должна была осуществляться из ЕС, но из-за введения санкций завершать проект будут новые исполнители.

После завершения реконструкции инвестор будет предоставлять услуги по организации досуга: проводить кинопоказы, концерты, благотворительные акции и другие мероприятия.

Отреставрированный киноконцертный зал на 1,2 тыс. мест разместят в наземной части «Авроры». В подземно-цокольном пространстве на глубине 21 м разместят выставочные помещения, кинозалы, кафе и территории для проведения культурных и деловых мероприятий. Проектом предусмотрено устройство четырехуровневого паркинга. Предварительно стоимость реконструкции оценивается в 3 млрд руб. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Анастасия Донскова

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