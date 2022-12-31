Правительство Украины утвердило модернизацию военного образования с учетом стандартов НАТО

Правительство Украины утвердило концепцию трансформации системы военного образования, в рамках которой планируется модернизация профессионального военного образования в стране на основе стандартов НАТО. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Кроме того, был одобрен новый порядок организации и ведения учета военнослужащих срочной службы, военнообязанных и резервистов. Из сообщения господина Мельничука следует, что вести военный учет поручено государственным органам и организациям по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что заявку о членстве в НАТО должны поддержать все члены организации. 30 ноября господин Столтенберг заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО до завершения конфликта с Россией.

Подробнее о ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева