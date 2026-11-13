В Прикамье возможного основателя Hydra предложили приговорить к 18 годам
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В Кировском райсуде Перми прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Алексея Байкова. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также организации более десяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным «Ъ-Прикамье», гособвинитель запросил для подсудимого 18 лет лишения свободы.
Ранее пресс-служба суда сообщала, что ему инкриминируется создание даркнет-платформы «Гидра». По версии следствия и прокуратуры, фигурант вместе с соучастниками создали и возглавили ОПС для систематического сбыта наркотических и психотропных веществ на территории России и других стран.
Ранее сообщалось, что члены Hydra вели незаконную деятельность около десяти лет. Она была пресечена в апреле 2022 года в ходе международной полицейской операции. Тогда силовики изъяли серверное оборудование, что привело к полной остановке работы платформы. Были задержаны два IT-специалиста и два организатора преступного сообщества, еще трое соучастников объявлены в международный розыск.
Как считают следователи, в структуру Hydra входили 15 преступных подразделений: финансовый блок, IT-отделы и даже служба безопасности м отделом кадров. Для функционирования финансовой системы ОПС было зарегистрировано около 1 млн анонимных криптовалютных счетов. С целью продажи наркотиков было создано более 19 тыс. виртуальных магазинов.
Процесс по делу Алексея Байкова проходил в закрытом режиме. Свою вину он признал полностью. Оглашение приговора подсудимому состоится 17 ноября.