В Прикамье возможного основателя Hydra предложили приговорить к 18 годам

Ранее сообщалось, что члены Hydra вели незаконную деятельность около десяти лет. Она была пресечена в апреле 2022 года в ходе международной полицейской операции. Тогда силовики изъяли серверное оборудование, что привело к полной остановке работы платформы. Были задержаны два IT-специалиста и два организатора преступного сообщества, еще трое соучастников объявлены в международный розыск.