Tesla подешевела на $85 млрд за неделю

Акции Tesla за неделю подешевели на 18% — в пятницу они торговались по $123,1, это самая низкая цена более чем за два года. Рыночная капитализация компании таким образом упала на $85 млрд, до $390 млрд. За год капитализация Tesla сократилась втрое — в начале года она оценивалась в $1,2 трлн. Инвесторов в числе прочего беспокоит, что основатель Tesla Илон Маск, в октябре купивший Twitter, сейчас больше фокусируется именно на работе этого сервиса, а не Tesla. Кроме того, господин Маск несколько раз за год продавал принадлежащие ему акции Tesla, продав их в общей сложности на $23 млрд. Помимо этого инвесторов беспокоит перспектива спроса на электромобили в сложных экономических условиях и при регулярных повышениях ключевой ставки. В четверг Tesla объявила о скидке в $7,5 тыс. на свои электромобили, это усилило опасения по поводу потребительского спроса на них.

На этой неделе господин Маск заявил, что в ближайший год больше не будет продавать акции, а возможно, даже купит их. Также на этой неделе он провел опрос, стоит ли ему уйти с поста генерального директора Twitter. Большинство пользователей проголосовало за, и он пообещал сделать это, как только найдет нового директора. «Мы считаем, что если Маск снова сконцентрируется на Tesla, действительно прекратит продавать акции (а не только будет говорить об этом), если совет директоров инициирует обратный выкуп акций, а прогноз на 2023 год в январе будет консервативным, то эти акции, на наш взгляд, достигли дна и будут расти отсюда»,— прокомментировал ситуацию аналитик компании Wedbush Securities Дэниел Айвз.

Яна Рождественская