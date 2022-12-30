Минфин США: переработанные за пределами России нефтепродукты не будут считаться российскими

Переработанные и перепроданные за пределами России нефтепродукты не будут попадать под действие потолка цен на нефтепродукты. Такие энергоносители не будут считаться российскими. Об этом следует из предварительной инструкции Минфина США, опубликованной на его сайте.

Как сказано в документе, ограничения будут действовать с погрузки российских нефтепродуктов на морской транспорт до их первой продажи в другую юрисдикцию и прохождения ими таможенного контроля там. Нефтепродукты также должны пройти «значительную переработку», чтобы не считаться российскими.

При этом потолок цен после продажи в другие страны будет действовать, если российские нефтепродукты не будут существенно переработаны, отмечается в документе.

Минфин США намерен опубликовать окончательные пояснения по поводу российской нефти к 5 февраля 2023 года.

Страны Евросоюза, G7 и Австралия установили предельные цены на российскую нефть в $60 за баррель с 5 декабря. В ответ Россия установила запрет на продажу нефти, в контракте на поставки которой прописан потолок цен на энергоноситель. Аналогичное ограничение против российских нефтепродуктов должно вступить в силу с 5 февраля 2023 года. Потолок цен на них пока не установлен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Олеся Павленко