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Виза в рай

Борис Гребенщиков выступил в Барселоне

В рамках большого европейского тура в барселонском театре L’Alianсa del Poble Nou выступил Борис Гребенщиков с группой «БГ+». После февраля 2022 года лидер «Аквариума» на родине не играл, его многочисленные концерты по всему миру — единственная возможность услышать любимые песни. Ею воспользовался Борис Барабанов.

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Борис Гребенщиков

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Уже в самом начале концерта Бориса Гребенщикова в Барселоне из зала донеслись крики «С днем рождения!». Музыкант с благодарностью кивнул — 27 ноября ему исполнилось 69 лет. В своем возрасте он все еще активно гастролирует. В этом смысле ему есть на кого равняться. Его старший коллега Боб Дилан в свои 80+, если верить его вебсайту, планирует кататься по миру до 2024 года. Правда, Дилан все же привязал программу нынешних гастролей к альбому «Rough and Rowdy Ways» (2020). У БГ недавно вышел альбом «Дом всех святых» (см. “Ъ” от 16 сентября), но на концертах звучат песни самых разных периодов.

Первая часть программы — мучительная ворожба на тему общей нескончаемой беды. Одноименная песня открывает концерт. В основе этого отделения — три былинно-апокалиптических полотна: «Истребитель», «Не судьба» и «Махамайя». Вошли в нее и песни, которые Борис Гребенщиков недавно выложил в своей серии телефонных видео «Подношения интересному времени». С недавних пор серия называется «Подношения времени» — время теперь и правда шире любых эпитетов. Прозвучала старая песня «8200» — пример точной мысли, уложенной в короткую и простую песенную форму: «8200 верст пустоты, а все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весел, если бы не ты, если бы не ты, моя родина-мать». Другая новинка программы — песня Булата Окуджавы «Примета», одно из лучших в русской поэзии произведений о природе войны. И опять-таки простая и емкая форма.

Сегодняшний ансамбль, с которым ездит по городам Европы Борис Гребенщиков, немноголюден, но усеченным его не назовешь, потому что и состав, и даже его название меняются в зависимости не только от целей группы, но и от возможностей передвижения музыкантов.

Сейчас в группе, которая путешествует под названием «БГ+», нет гитариста, поэтому, например, в песне «Не судьба», опорой которой в студийной версии служит фламенко-гитара Омара Торреса, теперь соло, можно сказать, нет, вместо него присутствует колдовская электронная медитация молодого клавишника Константина Туманова. У него вообще в группе важная роль. На концерте в Барселоне он не только играл, но и дирижировал сценическим светом, отдавая жестами сигналы в сторону пульта. Иногда казалось, что только он знает, когда и что должно светиться и гаснуть.

В отсутствие соло-гитары можно было говорить о некотором перекосе в сторону флейт Брайана Финнегана. От этого звучание «БГ+» приобрело больше ирландских черт, чем звучание широкоформатного «Аквариума».

Вторая половина концерта состояла из песен, которые должны были напомнить зрителям о том, что «Аквариум» всегда был группой радостной и склонной к дионисийству.

Борис Гребенщиков отдельно упомянул некий интернет-комментарий, касавшийся песни «Стаканы». Видимо, он его не на шутку задел. Если вкратце, лидер группы не видит ничего зазорного в том, чтобы петь подобные песни даже в столь мрачные времена. Наоборот, они помогают терпящим невзгоды.

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Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Концерт в Барселоне

Концерт в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Концерт в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Борис Гребенщиков во время концерта в Барселоне

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Как и в любой точке земного шара, в переполненном театре L’Alianсa del Poble Nou нашлись люди, которые выкрикивали с мест названия любимых песен, несли на сцену цветы и подарки и подпевали, даже не зная текстов. Во время исполнения упомянутых «Стаканов» народ ринулся танцевать, и к этому охрана театра оказалась явно не готова. Забавно было наблюдать за тем, как сотрудники театра пытались усадить танцующих на свои места. Без грубости, но с той же настойчивостью, что и питерские милиционеры 1980-х. Рок-музыка в этом зале играет редко, чаще дают классику или выступают комики. Так что концерт «БГ+» был явлением из ряда вон выходящим.

Интервью Бориса Гребенщикова после концерта в Барселоне

Удивительной, пробирающей до глубины души была картина во время исполнения песни «Город золотой». Вероятно, это все же самая известная песня в репертуаре «Аквариума», ее знают даже те, кто не слушает «Аквариум», и даже те, кто никогда не видел фильм «Асса». Люди поднялись со своих мест так, словно звучал гимн страны. Гребенщиков пел в полной тишине. У многих на глаза навернулись слезы. В этой мизансцене была и любовь, и мечта о рае (под таким названием ее сочинил когда-то Алексей Хвостенко), и горечь от потери мира, в котором под эту песню случились и любовь, и недостижимая мечта. Казалось, песня теперь стала чем-то еще большим, нежели то, чем она была в последние 35 лет.

Из собравшейся у сцены толпы Гребенщикову стали передавать предметы для автографов. Кто-то дал на подпись обложку первого «мелодиевского» сборника «Аквариума» с предисловием Андрея Вознесенского. Денег, как в старые времена, не давали, но вдруг кто-то протянул «краснокожий» российский паспорт — страничку по соседству с шенгенской визой. Является ли автограф на загранпаспорте порчей документа, будет ли он действителен? БГ тоже усомнился на этот счет и вопросительно посмотрел на фаната: «Точно?» Тот был уверен в своем решении, и музыкант немедленно выписал ему визу в свой прекрасный и радостный мир.

Фотогалерея

Борис Гребенщиков и его музыка

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»&lt;br> Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»&lt;br>После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках» &lt;br>На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»&lt;br> После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»&lt;br> Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»&lt;br> В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»&lt;br> В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»&lt;br>В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»&lt;br> В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»&lt;br> Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»&lt;br> Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: &quot;Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь&quot;. Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»&lt;br> В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»&lt;br> Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы &quot;уходим под радар&quot;, куда-то в партизаны»&lt;br> В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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«Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему, первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс»
Борис Гребенщиков (на фото в центре) родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Музыкой увлекся еще в школе и уже тогда исполнял песни собственного сочинения

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Говорят: самые надежные друзья — те, с которыми ты познакомился в детстве или юности. Это точка зрения инертного человека. Значит, ты просто не в состоянии найти себе друзей»
После окончания факультета прикладной математики и процессов управления ЛГУ Борис Гребенщиков продолжил заниматься музыкой, выступать с концертами, а также сотрудничать с экспериментальным студенческим театром. В 1972 году музыкант (на фото справа) вместе со своим соседом по подъезду Анатолием Гуницким основал группу «Аквариум», в первый состав которой также вошли Валерий Обгорелов, Александр Цитаниди и Александр Васильев

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Те, кто говорят о власти с придыханием или захлебываясь от ненависти, — глубоко ошибаются. Власть не заслуживает ни того, ни другого. О власти нет смысла говорить в той же степени, в какой нет смысла говорить о водопроводчиках»
На фото слева направо: музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Стас Намин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если боишься терять, то ты пока не нашел себя. Как найдешь — успокоишься, потому что устройство жизни таково, что нам не принадлежит ничего, что можно потерять»
После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году группа «Аквариум» была официально запрещена, а Бориса Гребенщикова уволили с работы в НИИ и исключили из комсомола

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я желаю счастья каждой двери, захлопнутой за мной»
Официальный запрет группы не помешал Борису Гребенщикову продолжить заниматься музыкой: в 1981-1982 годах «Аквариум» выпускает «Синий Альбом», а также альбомы «Треугольник», «Электричество», «Акустика, «Табу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В музыке нет иного уровня, кроме мирового: это когда человек держит у себя дома сто компактов, и среди них — твоя музыка. Остальное все — сельская самодеятельность. Из наших музыкантов пока никто не дотянулся»
В конце 1980-х «Аквариум» записал англоязычный альбом Radio Silence и отправился в гастроли по США и Западной Европе вместе с музыкантами группы Eurythmics

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

«Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум; а сердцу нужны небо и корни: оно не может жить в пустоте»
В 1978 году у Бориса Гребенщикова и его первой супруги Натальи Козловской родилась дочь Алиса. По такому случаю музыкант совместно с Майком Науменко записал акустический альбом «Все братья — сестры», тираж которого составил всего десять экземпляров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Любая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков объявил о прекращении деятельности «Аквариума», возглавив группу «БГ-Бэнд». В 1993 году был собран новый «Аквариум» — «Аквариум 2.0», в состав которого вошли как старые участники коллектива, так и новые музыканты

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

«Нормальные люди в России мучаются, потому что не знают, что им делать. Не знают, кто они такие, зачем они здесь. Они коротают время в ожидании какого-то подарка. Когда же им поступает этот подарок — не знают, что с ним делать. У каждого есть сотни примеров»
В 1997 году Борис Гребенщиков записал в Нью-Йорке альбом «Лилит» вместе с музыкантами группы Боба Дилана The Band

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

«Деньги — это эквивалент энергии. Я пою и отдаю довольно большое количество энергии. Те, кто приходят на концерт, мне за это платят. Они не могут платить напрямую своей энергией — поэтому дают бумажки, которые ее заменяют»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Я начал играть, чтобы понравиться девушкам. Не было бы женщин — я бы вообще ничего не стал делать. Реакция мужчин меня не интересует — близкие друзья не в счет»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Как обидно быть умным, знаешь все наперед!»
Борис Гребенщиков — автор нескольких литературных произведений: повести «Лес» («Роман, который так и не окончен»), рассказа «Иван и Данило», книги «Аквариум... Сны о чем-то большем». Кроме того, музыкант принял участие в создании «Книги, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно», выпущенной фондом благотворительной помощи хосписам «Вера»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Большое искусство не может возникнуть в эпоху катаклизмов. Гиппиус? Есенин? — упаси господь. Маяковский? — ужасный поэт. Настоящее искусство возникает от пресыщенности — когда человек спокойно, забыв про все на свете, может заниматься своим делом и оттачивать каждую миниатюрную грань»
Среди русских классиков Борис Гребенщиков предпочитает творчество Александра Пушкина, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Михаила Булгакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Мик Джаггер сказал: "Если ты начнешь думать о том, что другие люди думают о тебе,— ничего сам не сделаешь". Кто-то считает меня буддистом-маразматиком? Я не против»
В начале 1990-х годов Борис Гребенщиков увлекся буддизмом, а в 2006 году получил имя Пурошоттама, что означает «тот, кто выходит за пределы любых ограничений». При этом музыкант посещает и православные храмы

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

«Извиняйте дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было спето…»
Свой 60-й день рождения Борис Гребенщиков отпраздновал выходом новых песен: 27 ноября 2013 года появился сингл музыканта под названием «Праздник урожая во дворце труда»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Большой наш тур, который длился 23 года, подошел к концу. Мы играли 23 года не прерываясь. Все. Хватит. Мы были слишком доступны 23 года. Мы "уходим под радар", куда-то в партизаны»
В 2013 году Борис Гребенщиков в очередной раз объявил о роспуске «Аквариума», однако группа продолжила выступать. В 2014 году музыкант выпустил новый сольный альбом «Соль», по его словам, «лучший за 40 с лишним лет»

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

В 2018 году вышел новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N», который, по словам музыканта, стал логическим продолжением альбома «Соль» 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Альбомную трилогию в 2020 году завершила запись «Знак огня»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Коньков  /  купить фото

В 2020 году вышел также благотворительный альбом «Услышь меня, хорошая», на котором музыкант в основном перепел народные песни. Пожертвования от слушателей альбома пошли на поддержку бездомных. В интервью в августе 2022 года музыкант сказал, что в основном стал жить в Лондоне как наиболее подходящем месте для записи музыки

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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