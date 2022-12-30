Bloomberg: РФ нарастит экспорт дизеля до вступления в силу эмбарго ЕС

Объем экспорта дизельного топлива из России морским транспортом должен резко возрасти в следующем месяце, поскольку страна торопится доставить грузы на рынок до 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые данные.

В январе 2023 года отгрузка дизтоплива из ключевых российских портов в Балтийском и Черном морях вырастет до 2,68 млн тонн, что на 8% больше запланированных на декабрь потоков. Это самый высокий уровень экспорта дизельного топлива как минимум с января 2020 года, передает агентство.

Аналитики Bloomberg считают, что предстоящий запрет ЕС на импорт дизтоплива из России может иметь даже более разрушительные последствия, чем нефтяное эмбарго, вступившее в силу в декабре. ЕС долгое время зависел от поставок дизтоплива из РФ, сообщает агентство. Bloomberg отмечает, что Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком дизтоплива для Евросоюза. По информации агентства, Брюссель готовится к вступлению эмбарго в силу, импортируя дизель из России, стран Азии и Ближнего Востока.

Bloomberg сообщает, что экспортные планы России включают поставки дизеля только по трубопроводам, дополнительные объемы могут быть отправлены по железной дороге.

5 февраля заработает механизм ограничения импорта российских нефтепродуктов, включая дизтопливо, мазут, бензин, керосин и другие товары. Кроме этого, с 5 февраля также вводится ограничение на стоимость нефтепродуктов. Эмбарго и потолок цен на российскую нефть на уровне $60 вступили в силу 5 декабря. Их принял ЕС совместно со странами G7 и Австралией. Москва ответила на введенные ограничения запретом продажи российских нефти и нефтепродуктов, если физлица и юрлица прописывают в контрактах потолок цен.

Подробнее об ответе России на потолок цен — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Эрдни Кагалтынов