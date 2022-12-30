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Коммерсантъ FM
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Кольцевая линия станет односторонней

Как будет работать столичный метрополитен в праздничные дни

В новогодние праздники поезда Кольцевой линии столичного метрополитена будут ходить только в одну сторону. Ограничения начнутся со 2-го января, сообщили в дептрансе. До 4-го января поезда будут следовать только против часовой стрелки. А с 5-го по 7-е — по часовой. При этом все станции Кольцевой линии будут работать в обычном режиме.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Такая мера необходима для обновления инфраструктуры, которая отвечает за безопасность движения. На этот период пассажирам следует использовать альтернативные маршруты, отметила руководитель пиар-отдела столичного дептранса Юлия Темникова: «Со 2-е по 7-е января включительно мы изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, которая отвечает за безопасность и управление движением поездов. Для вашего комфорта также выбирайте альтернативные маршруты, пользуйтесь Большой кольцевой и радиальными линиями, Московским центральным кольцом, МЦД и круглосуточным автобусным маршрутом Б, который проходит по Садовому кольцу.

За эти шесть дней мы переключим Кольцевую линию на современную и более надежную систему управления движением поездов, без этих ограничений провести работы невозможно. Мы выполним их в те дни, когда людей в метро меньше всего».

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Предполагается, что после проведения работ по Кольцевой линии в час пик будет проходить 36 пар поездов, тогда как сейчас 34. Благодаря этому в вагонах будет свободнее. Однако в праздничные дни стоит готовиться к тому, что в поездах, которые следуют по радиальным веткам метро, пассажирам будет менее комфортно, подчеркнул директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Александр Кулаков.

Однако, по его словам, нагрузка на этих направлениях вырастет некритично: «Сильного коллапса это не вызовет, потому что движение сохраняется, Кольцевая линия достаточно быстрая, что в одну сторону, что в другую. Тем, кому нужно недалеко ехать, наверное, придется использовать радиальные маршруты и переходы. У нас все-таки нагрузка на метро достаточно высокая в рабочие дни, особенно в утренние и вечерние часы пик. В выходные дни, тем более в новогодние праздники, такого ярко выраженного спроса нет.

Конечно, вырастет нагрузка на радиальные магистрали, потому что наверняка кому-то будет неудобно ехать по одному из направлений Кольцевой линии. Но это не скажется существенным образом на потоке».

При этом в новогодние праздники парковка в Москве станет бесплатной с 1-го по 8-е января, сообщили в столичном дептрансе. Однако на улицах где тариф составляет 380 или 450 руб. в час за стоянку все равно придется заплатить. Также платными останутся все городские парковки со шлагбаумами.

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Владислав Викторов

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