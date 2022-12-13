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Опубликована новая перспективная карта метро Москвы и МЦД до 2030 года

Директор НИИ МосТрансПроект Владимир Титов опубликовал новую перспективную карту метро и московских центральных диаметров (МЦД) до 2030 года. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, отметил он.

МЦД — система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла. Связывает между собой Москву и подмосковные города: Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск. Первые два диаметра открыты в ноябре 2019 года.

НИИ МосТрансПроект занимается решением проблем совершенствования эксплуатации и развития городского транспорта в Москве. Сотрудники НИИ проанализировали территории вокруг новых станций МЦД, вводимых в период с 2019 по 2023 год. На основе обследований, замеров пассажирских и транспортных потоков, а также анализа существующей ситуации институт готовит транспортные схемы для станций МЦД.

В 2022 году сотрудники НИИ учли все пожелания и замечания в многочисленных комментариях, сообщил господин Титов. «На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования»,— поделился директор НИИ МосТрансПроект.

Ранее сообщалось, что проект предусматривает запуск еще трех линий — 88-километрового МЦД-3 Зеленоград—Раменское, 85-километрового МЦД-4 Железнодорожный—Апрелевка и МЦД-5 Пушкино—Домодедово.

В середине октября заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони сообщил, что действующие маршруты МЦД планируется продлить. При этом в октябре 2021 года мэр Сергей Собянин заявлял, что МЦД-1 и МЦД-2 продлевать не будут. Господин Тони не уточнил, как именно продлят эти линии.

В московском департаменте транспорта в сентябре 2022 года сообщали, что в 2023–2024 годах в состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов, в том числе на Курском вокзале и площади трех вокзалов.

Мария Федотова

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