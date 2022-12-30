Путин не поздравит с Новым годом глав недружественных государств

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров США, Франции и Германии, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сегодня, 30 декабря, пресс-служба российского президента опубликовала поздравления господина Путина лидерам иностранных государств. Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц в перечне адресатов отсутствовали. Однако Владимир Путин поздравил бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера.

Отвечая на вопрос журналистов о намерении Владимира Путина поздравить господ Байдена, Макрона и Шольца, Дмитрий Песков сказал: «Нет, не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. И учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять».

Сегодня, 30 декабря, президент России направил лидерам зарубежных стран традиционные поздравления с Новым годом и Рождеством. В них он, в частности, выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Получателями поздравлений, в том числе стали президент Абхазии Аслан Бжания, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Ваагн Хачатурян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Сербии Александр Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Алан Гаглоев.

Кроме того, президент России поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и генерала армии Кубы Рауля Кастро.

Также поздравления с Новым годом от президента получил председатель КНР Си Цзиньпин, которого сегодня в ходе переговоров по видеосвязи Владимир Путин пригласил в Москву весной 2023 года.

Милена Костерева