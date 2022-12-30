ПСБ подтвердил приобретение СМП-банка

Промсвязьбанк (ПСБ) официально сообщил о приобретении подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам СМП-банка. Сумма сделки не раскрывается.

«Группа ПСБ получила контроль над СМП Банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка (председателя правления и членов правления) прекращены, к работе приступил новый аппарат правления. Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением»,— говорится в сообщении пресс-службы опубликованном на сайте ПСБ.

.

В ПСБ сообщили, что в периметр сделки также вошли головная кредитная организация АО «СМП Банк» и ее дочерние структуры, включая АО МОСОБЛБАНК, ООО «СМП-Страхование», факторинговую и лизинговую компании. Отмечается, что в обновленной линейке дополнительных сервисов ПСБ после заключения сделки появятся страховые услуги.

В октябре СМП-банк стал единственным владельцем одноименной страховой компании. Эти изменения могли быть одним из этапов подготовки к предстоявшему присоединению группы СМП-банка к ПСБ, у которого нет собственной страховой компании. В настоящее время и ПСБ, и СМП-банк находятся под блокирующими санкциями.

Подробнее — в материале «Ъ» «СМП-банк консолидирует активы для ПСБ».

Эрдни Кагалтынов