Минфин с 2023 года будет активнее пополнять ФНБ в юанях

Минфин в рамках бюджетного правила планирует пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) в юанях, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, это начнут делать с января. Министр пояснил, что юань «обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью» на российском внутреннем валютном рынке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Силуанов рассказал на брифинге, что в 2022 году Минфин потратит из ФНБ чуть более 2 трлн руб. Он уточнил, что это меньше запланированного, так как власти «компенсировали эти ресурсы новыми заимствованиями». «У нас была дилемма: ФНБ тратить, или то и другое, или больше упор на заимствования. Приняли решение идти на рынок и занимать. ФНБ максимально сохранять на инвестиции и как резерв»,— пояснил министр (цитата по ТАСС).

Минфин включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния юань с долей 15% в феврале 2021 года. На 1 декабря 2022 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено €41,898 млрд, £2,767 млрд, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн руб.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023–2024 годы для более высоких расходов бюджета. Теперь на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 трлн руб. нефтегазовых доходов на период с 2023 по 2025 год. Затем цифра будет индексироваться каждый год на 4%. Федеральный бюджет РФ на ближайшие три года предусматривает расходы в 2023 году на уровне 29 трлн руб., в 2024-м — 29,4 трлн руб., а в 2025-м — 29,2 трлн.

Подробнее о новом бюджетном правиле — в материале «Ъ» «И все-таки оно вертится».

Лаура Кеффер