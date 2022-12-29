Делу «Славянки» добавили откатов

Останкинский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о коррупции и масштабных хищениях, по которому проходили бывший гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин, а также топ-менеджеры компании и их деловые партнеры. Им инкриминировалось получение откатов при выполнении работ в интересах Министерства обороны РФ, ущерб от действий фигурантов следствие оценивало в 700 млн руб. В результате господин Елькин с учетом ранее вынесенного ему приговора получил 12 лет колонии, его подельники — от шести до семи лет, причем двоих из четырех подсудимых от наказания освободили из-за истечения сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран бывший гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ бывший гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Хищения в «Славянке» Следственный комитет России выявил после того, как начал масштабное расследование злоупотреблений, связанных со сделками «Оборонсервиса». Махинации оказались столь масштабными, что в суд уголовные дела передавались поэтапно. В августе 2016 года, как рассказывал “Ъ”, Тверской райсуд Москвы впервые признал экс-гендиректора «Славянки» виновным в восьми эпизодах получения подкупа на общую сумму 130 млн руб., хищении средств Минобороны в размере 83 млн руб. и отмывании криминальных доходов. Тогда господин Елькин получил 11 лет колонии (позже срок был сокращен на полгода), наказания поменьше были назначены помощнице бывшего гендиректора Юлии Ротановой, экс-начальнику департамента «Славянки» Константину Лапшину и еще двум их сообщникам.

При этом у Елькина изъяли около 1,1 млрд руб. в разных валютах, московские квартиры, особняки, земельные участки в разных регионах страны на общую сумму около 1,5 млрд руб.

На этот раз суд признал Александра Елькина виновным в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1) и 16 случаях коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204). Эти преступления были связаны с исполнением контрактов в интересах Минобороны. Напомним, «Славянка» в свое время была едва ли не монополистом в вопросах проведения ремонта и хозобслуживания жилищного фонда военного ведомства. По двум эпизодам мошенничества и по фактам коммерческого подкупа Елькин получил внушительные сроки, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Еще за одно мошенничество и за легализацию он получил соответственно семь и пять лет колонии. Путем частичного сложения приговоров ему назначили 10 лет колонии и штраф в размере 700 тыс. руб., а с учетом первого приговора — в общей сложности 12 лет колонии и 500-миллионный штраф.

Константин Лапшин были признан виновным в 14 эпизодах коммерческого подкупа, однако был освобожден от наказания по срокам давности.

Почти такое же решение суд принял и в отношении экс-замначальника Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ», фактически исполнявшей обязанности помощника гендиректора компании господина Елькина ЗАО «БиС» Юлии Ротановой. По всем инкриминируемым ей 16 эпизодам коммерческого подкупа ее от наказания освободили в связи с истечением срока давности. За отмывание средств она получила пять лет, а учетом первого приговора — в общей сложности семь лет колонии и 500-миллионный штраф.

Наконец, Александра Мигунова, бывшего замдиректора по хозчасти пансиона воспитанниц Минобороны РФ, суд признал виновным в одном эпизоде особо крупного мошенничества, дал ему шесть лет и штраф и освободил от наказания по сроку давности.

Отметим, что все четверо подсудимых находились под подпиской о невыезде (получившие сроки в 2016 году фигуранты успели выйти на свободу). Господам Мигунову и Лапшину эта мера пресечения была отменена, а господину Елькину и госпоже Ротановой — сохранена до вступления приговора в законную силу. Если апелляционная инстанция не отменит решения Останкинского суда, то их возьмут под стражу.

Александр Александров