Откатов набралось на два срока

Как стало известно “Ъ”, гособвинение запросило 13,5 года колонии для обвиняемого в получении откатов и масштабных хищениях бывшего гендиректора ЗАО «Славянка» Александра Елькина. Еще несколько лет назад бизнесмен, имевший монопольное право на ремонт и хозобслуживание едва ли не всего жилищного фонда Минобороны, считался «военным олигархом»: владел имуществом и денежными средствами на сумму около 2,6 млрд руб., а на посвященные своему юбилею торжества приглашал американскую поп-звезду Дженнифер Лопес. После вынесения ему первого приговора и отбытия срока в колонии господин Елькин потерял все: решения суда экс-миллиардер ждет уже в статусе инспектора по охране труда, а поддерживает его адвокат по назначению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отсидевший по первому делу Александр Елькин к самому Новому году может получить еще более внушительный срок

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Отсидевший по первому делу Александр Елькин к самому Новому году может получить еще более внушительный срок

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как пояснили “Ъ” участники процесса в Останкинском райсуде Москвы, на днях председательствующий Андрей Бахвалов завершил прения сторон и объявил перерыв до 28 декабря.

По мнению гособвинителя из главной военной прокуратуры, бывший гендиректор «Славянки» Елькин, обвиняемый примерно в двух десятках эпизодов коммерческого подкупа, особо крупного мошенничества и легализации преступных доходов (ст. 204, 159 и 174.1 УК РФ), должен отправиться в колонию на 13 лет и 6 месяцев. Его бывшая помощница Юлия Ротанова, которой вменяется в вину почти тот же список преступлений, как полагает обвинение, заслужила семилетний срок, и столько же, по мнению прокурора, нужно будет отсидеть Александру Мигунову — бывшему заместителю директора «Пансиона воспитанниц Минобороны РФ», обвиняемому в получении только одного отката. Интересно, что четвертого фигуранта уголовного дела — бывшего начальника департамента текущего ремонта «Славянки» Константина Лапшина, принимавшего, по версии гособвинения, активное участие едва ли не во всех проектах Александра Елькина,— та же прокуратура попросила освободить от наказания.

Напомним, общую схему криминальной деятельности Александра Елькина главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР раскрыло еще в ноябре 2012 года, сразу после задержания и ареста бизнесмена. Было установлено, что в 2010–2012 годах отставной полковник и гендиректор аффилированного с Минобороны ЗАО «Славянка», воспользовавшись своей близостью к руководству военного ведомства, взял под контроль почти все госконтракты на обслуживание, ремонт и благоустройство «казарменно-жилищного фонда», инженерных сетей и территорий военных городков.

Выполнить все эти работы своими силами даже многопрофильная и крупная «Славянка» не могла, а за право «помогать» ей в реализации госконтрактов гендиректор ЗАО установил для субподрядчиков таксу в размере 15% от стоимости работ.

Одновременно господин Елькин зарегистрировал собственную фирму — ЗАО «Безопасность и связь» (БиС), которой передавал наиболее выгодные заказы. При этом значительную часть оговоренных работ БиС не выполняла, исправно выставляя Минобороны счета, которые затем оплачивали близкие господину Елькину военные чиновники.

Между тем совершенных господином Елькиным и его подчиненными хищений и принятых ими откатов оказалось так много, что детально изучить все эпизоды военные следователи не могут до сих пор. Поэтому масштабное уголовное дело в отношении группы расследуется и передается в суды частями. В августе 2016 года Тверской райсуд Москвы впервые признал гендиректора «Славянки» виновным в восьми эпизодах получения подкупа на общую сумму 130 млн руб., хищении средств Минобороны в размере 83 млн руб. и отмывании своих криминальных доходов. За эти преступления организатору махинаций дали 11 лет колонии. Сроки поменьше получили тогда Константин Лапшин, Юлия Ротанова и еще двое сообщников господина Елькина.

При этом бизнесмену пришлось и расплатиться за всю группу — у него арестовали, а затем изъяли около 1,1 млрд руб. в разных валютах, московские квартиры, особняки, земельные участки в разных регионах страны на общую сумму около 1,5 млрд руб.

Однако даже этих средств не хватило, чтобы компенсировать назначенные пяти мошенникам судебные штрафы в размере 2,95 млрд руб. и заявленный к ним иск Минобороны на 83 млн руб.

К моменту завершения ГВСУ СКР второй части расследования все осужденные, включая Александра Елькина, вышли на свободу. Тогда же Александру Елькину, Константину Лапшину и Юлии Ротановой вменили в вину еще 18 эпизодов коммерческого подкупа, три особо крупных хищения, отмывание, а персонально бывшему гендиректору «Славянки» — еще и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Стоит отметить, что только во втором уголовном деле к группе обвиняемых сотрудников «Славянки» присоединился Александр Мигунов — бывший замдиректора по хозчасти «Пансиона воспитанниц Минобороны РФ». Здания и территорию этой закрытой школы для детей военнослужащих, созданной по инициативе министра обороны России Анатолия Сердюкова, в 2010–2012 годах обслуживала БиС. При этом фирма, как было установлено расследованием, ежемесячно завышала площади подлежащих уборке помещений на 1,5–2,5 тыс. кв. м. БиС «убирала», например, помещение столовой, в которой одновременно выполнялся капремонт, и даже строящийся корпус на стадии рытья котлована под него.

Следствие полагает, что на одном только «Пансионе» господин Елькин и его команда похитили 65,6 млн руб., а часть этих средств была выплачена в качестве откатов главному хозяйственнику школы Мигунову.

Как рассказали “Ъ” участники процесса в Останкинском райсуде, позиция гособвинения показалась им весьма убедительной, поскольку на его стороне выступили 18 свидетелей из числа коммерсантов-субподрядчиков, плативших, по их словам, откаты руководству «Славянки». В полном объеме или частично признали свою вину и сами подсудимые.

Обеспечить взыскание и покрытие ущерба по будущему приговору, который наверняка будет обвинительным, следствие и прокуратура рассчитывают за счет трехэтажного особняка на улице Солженицына в районе Таганки, в котором родился и провел детство великий театральный режиссер и педагог-реформатор Константин Станиславский. Недвижимость принадлежала компании зятя господина Елькина, но была, по данным ГВСУ СКР, приобретена на средства, похищенные у военных.

Уплата же штрафов за счет заработных плат подсудимых в принце невозможна. Бывший военный олигарх Елькин занимает сегодня должность инспектора по охране труда и военно-учетной работе небольшой строительной фирмы, а господин Лапшин числится дворником при одной из московских старообрядческих церквей. Остальные фигуранты, как следует из судебных документов, и вовсе не работают. Получить комментарии от адвокатов (у господина Елькина защитник по назначению) “Ъ” не удалось.

Сергей Машкин