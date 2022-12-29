Подрывника связали с заграницей

Житель Свердловской области Владлен Меньшиков, обвиняемый в попытке диверсии на железной дороге, стал фигурантом второго уголовного дела — на этот раз о сотрудничестве с иностранным государством. По данным источника «Ъ-Урал», он сотрудничал с легионом «Свобода России» (считается воинским подразделением ВСУ), а преступные действия совершал по указанию неизвестного лица с украинской стороны. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ» в силовых структурах Свердловской области, 2 декабря в отношении 29-летнего Владлена Меньшикова возбудили новое уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Напомним, в сентябре мужчину задержали на границе России по подозрению в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Источник «Ъ-Урал» тогда сообщил, что Владлен Меньшиков установил перемычку между двумя рельсовыми нитями в виде скрутки из алюминиевой проволоки на 80-м км перегона Реж—Стриганово, по которому двигались составы с российской военной техникой. Попытку диверсии обнаружили сотрудники Свердловской железной дороги, которые обратились к силовикам.

Свою причастность свердловчанин не только признал, но и заявил, что поддерживает насильственное свержение российской власти.

В рамках расследования было установлено, что Владлен Меньшиков сотрудничал с легионом «Свобода России», а диверсию совершил по указанию неизвестного лица с украинской стороны. Впоследствии было возбуждено новое уголовное дело. «Факт сотрудничества подтверждается тем, что они использовали его фотоотчет у себя в Telegram-канале, в том числе "налепили" на него свой логотип»,— пояснил источник. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Илья Смирнов, Екатеринбург