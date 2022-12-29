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Коммерсантъ FM
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Польша хочет потратить на армию средства из фонда восстановления после COVID-19

Польша хочет использовать для финансирования армии средства, выделенные Евросоюзом на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Об этом в Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Спор с Еврокомиссией должен быть прекращен. Настоящий конфликт сегодня происходит к востоку от Польши, и средства KPO (план восстановления Польши от пандемии коронавируса.— “Ъ”) означают больше денег для польской армии»,— написал господин Моравецкий.

В июне ЕК одобрила выделение Польше €35.4 млрд на реализацию KPO. Однако в августе ЕК заморозил выделение Варшаве средств из-за создания дисциплинарной палаты для судей — ЕС обвинил Польшу в потере независимости судебной системы страны. Это вызвало в Польше острую критику Евросоюза. В частности, риторику в адрес руководства ЕС ужесточила правящая в Польше партия «Право и справедливость», которая предлагала найти способы сместить главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Эрдни Кагалтынов

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