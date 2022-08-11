Польше так нельзя

Отношения Варшавы и Евросоюза, которые и раньше периодически вступали в споры о соответствии польского законодательства нормам ЕС, достигли точки кипения. За последние дни со стороны польских политиков прозвучало немало критики и даже угроз в адрес Брюсселя, заморозившего выделение €35 млрд помощи для постпандемийного восстановления страны. Кульминацией стала колонка премьер-министра Матеуша Моравецкого в немецкой Die Welt, где политик обвинил Евросоюз (и отдельно Германию и Францию) в империализме. Поведение польских властей можно объяснить стремлением сыграть на националистических настроениях избирателей. Однако такая политика может бумерангом ударить по правящей партии: потеря обещанных денег не позволит властям решить экономические проблемы, что может дорого обойтись им на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Ссоры между Варшавой и Евросоюзом, который периодически обвиняет Польшу в неполном соответствии нормам и ценностям ЕС, давно вошли в традицию. Одно время в центре внимания был введенный в Польше фактический запрет на аборты, теперь (и уже не первый год) — потеря, по мнению Еврокомиссии (ЕК), независимости судебной системы страны. ЕК сочла создание дисциплинарной палаты для судей подрывом демократических процедур и заблокировала выделение Варшаве средств — около €35 млрд — на восстановление республики после пандемии COVID-19.

Польские власти немного посопротивлялись, но в июле этого года решили ликвидировать орган, позволявший правительству снимать и назначать судей, и заменить его другой структурой, также политически подконтрольной правительству. Однако, по мнению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, польские власти пока сделали недостаточно для возвращения независимости судебной системы, а значит, еще рано возвращать Польше доступ к грантам и кредитам со стороны ЕС.

В ответ правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) пошла в атаку на Брюссель. Председатель ПиС Ярослав Качиньский, в июне покинувший пост вице-премьера республики, заявил: Варшава выполнила требования ЕК, но та хочет «разрушить законность в Польше» и заставить ее «подчиниться Германии», поэтому никаких новых шагов навстречу Брюсселю Польша делать не будет.

Вслед за своим боссом генсек ПиС Кшиштоф Соболевский заявил Польскому общественному радио: «Если будет предпринята попытка заблокировать платеж… у нас не останется выбора, кроме как расчехлить все пушки из нашего арсенала и ответить шквальным огнем». Он пригрозил блокировать различные инициативы ЕК и, если потребуется, даже сколотить коалицию для смещения с поста Урсулы фон дер Ляйен.

Видимо, одним из проявлений «шквального огня» и стала авторская колонка премьера страны Матеуша Моравецкого, опубликованная 10 августа в немецкой газете Die Welt под заголовком «Демократия? Евросоюзом фактически правит олигархат». Начав с того, что «Европа должна поставить на место империалистическую Россию», в которой «возродились демоны XIX и XX веков», политик заявил: «Война на Украине раскрыла также правду о Европе». «Мы имеем дело с формальной демократией и де-факто с олигархией, в которой власть принадлежит сильнейшим»,— считает господин Моравецкий. Поэтому, борясь с «российским империализмом», необходимо также победить «империализм внутри Евросоюза», уверен он. «Политическая практика показывает, что позиция Германии и Франции значит больше, чем всех остальных (членов ЕС.— “Ъ”)»,— посетовал премьер Польши, призвав ЕС к «глубокой реформе, которая вернет общее благо и равенство во главу угла принципов союза».

Действия властей вызывают острую критику со стороны польской оппозиции. Так, лидер партии «Гражданская платформа» (ГП) и экс-премьер Дональд Туск заявил, что «Качиньский просто выводит страну из Евросоюза с упорством маньяка». По его словам, сторонники ЕС должны это наконец понять. «Полекситом» (по аналогии с «Брекситом») напугал соотечественников и другой представитель ГП, экс-председатель партии и бывший глава МИД Польши Гжегож Схетына. Лидеры оппозиции опасаются, что все более агрессивная позиция ПиС приведет к исключению страны из ЕС, отмечает британская The Guardian.

Между тем, как показывают опросы, подавляющее большинство польских избирателей поддерживают сохранение страны в Евросоюзе. Июньское исследование Pew Research Center зафиксировало, что 89% поляков положительно относятся к ЕС. Как отмечают авторы опроса, нынешний показатель стал самым высоким с тех пор, как центр начал задавать этот вопрос в 2007 году. При этом позитивно воспринимают Евросоюз даже 83% сторонников ПиС.

Учитывая, что в 2023 году стране предстоят парламентские выборы, у правящей партии остается не так много времени для того, чтобы урегулировать конфликт с ЕК. По словам ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, €35 млрд для Польши — огромные деньги, а их потеря или серьезная задержка в перечислении «скажется на поддержке ПиС, что небезопасно в преддверии выборов». И то, что Варшаве удалось «выбить средства на такую сумму, считалось большим успехом — не только нынешнего правительства, но и в целом представителей страны в европейских структурах, в том числе от "Гражданской платформы", хотя правящая партия засчитала этот успех себе», рассказал эксперт “Ъ”.

При этом власти Польши все равно идут на обострение с Брюсселем, поскольку такое поведение в отношении европейских структур популярно в польском обществе, которое видит в этом «благородную попытку изменить ЕС». По словам Олега Неменского, большинство поляков, будучи сторонниками Евросоюза, одновременно с этим выступают против «неолиберальных ценностей». «Поляки органично сочетают в себе проевропейские настроения и те взгляды, которые в Западной Европе называют евроскептическими. Так что проевропейская ориентация большинства поляков не отменяет того факта, что около половины из них готовы голосовать за ПиС»,— подчеркнул эксперт. Теперь перед правящей партией стоит непростая задача получить обещанные средства от ЕС, продолжая критиковать Еврокомиссию и сопротивляться ее требованиям, заключил политолог.

Алексей Забродин