Следствие попросило арестовать Петра Верзилова из-за того, что он скрывается в Ватикане

Следствие направило ходатайство о заочном аресте издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) в Басманный суд Москвы по делу о сокрытии второго гражданства (у него есть канадский паспорт). По версии следователей, он скрывается на территории Ватикана.

«Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте Верзилова, так как, по мнению правоохранителей, он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана»,— сказал адвокат господина Верзилова Леонид Соловьев ТАСС. По его словам, заседание назначено на 9 января 2023 года.

В 2020 году против Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ). 2 ноября 2022 года RT, Telegram-каналы Shot и Baza сообщили, что господин Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. 13 декабря обыск по этому делу прошел у его матери Елены Верзиловой, 16 декабря — у участницы Pussy Riot Риты Флорес. Петр Верзилов находится в федеральном розыске.

В мае 2022 года Петр Верзилов посещал Ватикан. Там он принял участие в аудиенции с папой Римским Франциском вместе с женами командиров батальона «Азов» (признан Верховным судом террористической организацией и запрещен).

Олеся Павленко