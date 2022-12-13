В Москве к матери издателя «Медиазоны» Петра Верзилова пришли с обыском

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру матери издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) Елены Верзиловой. Об этом сообщает само издание со ссылкой на участницу Pussy Riot и бывшую супругу господина Верзилова Надежду Толоконникову (признана иностранным агентом). С чем связан визит силовиков, неизвестно.

Петр Верзилов уехал из России в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. 6 июля 2020 года в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело по ст. 330.2 УК («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»).

По данным следствия, в декабре 2014 года господин Верзилов получил гражданство Канады и не уведомил о его наличии российские власти. Позже «Медиазона» объяснила, что Петр Верзилов получил канадское гражданство, поскольку его отец жил в этой стране, а сам издатель «Медиазоны» учился в местной школе.

2 ноября 2022 года RT и Telegram-каналы Shot и Baza со ссылкой на источники сообщили, что Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Адвокат издателя Леонид Соловьев сообщил РБК, что дополнительной информации у них нет, а об уголовном деле они узнали из Telegram-каналов.

29 сентября 2021 года Минюст внес Петра Верзилова, «Медиазону» и ее главреда Сергея Смирнова в реестр иностранных агентов. В настоящее время господин Верзилов находится в розыске.