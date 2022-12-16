К участнице Pussy Riot Рите Флорес пришли с обыском

В квартире участницы Pussy Riot Риты Флорес прошел обыск по уголовному делу издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) о распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК). Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рита Флорес

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Рита Флорес

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

В ходе обыска у Риты Флорес изъяли всю технику. Ее также вызвали на допрос 19 декабря в качестве свидетеля.

2 ноября 2022 года RT, Telegram-каналы Shot и Baza сообщили, что Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Адвокат издателя Леонид Соловьев говорил, что об уголовном деле они узнали из Telegram-каналов. 13 декабря обыск по этому делу прошел у его матери Елены Верзиловой.

Петр Верзилов уехал из России в 2020 году после серии обысков у него и членов его семьи. В том же году против него возбудили уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Господин Верзилов находится в федеральном розыске.

Олеся Павленко