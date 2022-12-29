«Союзмультфильм» снимет ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

Киностудия «Союзмультфильм» намерена экранизировать произведение «Тайны Чароводья» детской писательницы из Санкт-Петербурга Юлии Ивановой в качестве российского аналога фильмам про Гарри Поттера, снятым по мотивам серии книг Джоан Роулинг. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, киностудия уже приобрела права на первую книгу цикла.

«Это фактически наш ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец", увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов. Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий»,— рассказали представители «Союзмультфильма».

Кроме того, киностудия планирует выпустить полнометражный анимационный фильм по мотивам книги российского писателя Олега Роя «Малуша», в которой рассказывается о северянине Эрике, который хочет доказать своим отцу и братьям, что достоин быть варягом. На данный момент киностудия находится на стадии написания сценария.

27 декабря министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что для поддержания кинотеатрального рынка в стране необходимо ежегодно выпускать около 300 фильмов, 60 из которых должны быть крупными релизами. По данным Минкульта, к октябрю доля российских фильмов в прокате составила 54,3%.

Милена Костерева