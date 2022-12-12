Директор Фонда кино призвал довести доли российского контента на рынке до 70%

Российская киноотрасль должна довести количество национального контента до 70%, считает исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. По данным Минкульта, к октябрю доля российских фильмов в прокате составила 54,3%.

Господин Соснов рассказал, что раньше была установлена планка в 30%. «Теперь задача обратная — 70% национального контента. Так или иначе, 30% будут закрываться контентом из дружественных государств и стран, которые не ограничивают поставки контента на нашу территорию»,— пояснил он на отраслевой конференции «Киноиндустрия в новой реальности» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, количество кинопроектов, которые получат господдержку, по итогам года будет примерно в пять раз больше, чем в 2021 году. «Примерно 35 новых проектов и 60 с учетом дофинансирования»,— уточнил Федор Соснов. О чем будут эти фильмы, он не уточнил. Глава Минкульта Ольга Любимова сказала, что ведомство в этом году поддержало 150 проектов.

Из-за отсутствия зарубежных премьер в кинотеатрах стали запускать сериальные марафоны и телевизионные шоу. Однако эксперты считают, что это не поможет компенсировать потерю западных блокбастеров. Комитет Совета федерации по экономической политике сообщил, что уровень падения сборов российских кинотеатров достиг 56–70%. Сенаторы предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей.

Лаура Кеффер