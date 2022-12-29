2022 год стал рекордным для ведущих аукционных домов

В 2022 году общие продажи Christie`s, Sotheby`s и Phillips, трех крупнейших в мире аукционных домов, достигли почти $18 млрд, сообщает The Guardian. Продажи Christie`s составили $8,4 млрд, Sotheby`s — $8 млрд, Phillips — $1,3 млрд. Для каждого из аукционных домов нынешний год стал рекордным по продажам, а Christie`s вообще установил рекорд продаж за всю историю рынка произведений искусства. Как отметил глава Christie`s Гийом Черутти, «несмотря на непростую экономическую ситуацию», обеспеченные люди продолжали тратить средства, и полученные результаты «свидетельствуют о гибкости рынка произведений искусства».

Значительную долю результатов Sotheby`s составила продажа второй части коллекции Гарри и Линды Маклоуи, четы миллиардеров из Нью-Йорка, которые после развода делят имущество. Принадлежавшую им коллекцию начали продавать в 2021 году, а в нынешнем году прошел второй аукцион.

Вся коллекция Маклоуи принесла $922 млн, вторая ее часть — $246 млн. В число других дорогих лотов, проданных Sotheby`s в нынешнем году, вошли дом в Бел-Эйр (штат Калифорния) с 21 спальней и 42 ванными комнатами — $141 млн, автомобиль Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe — $137 млн, работа Энди Уорхола «Белая автокатастрофа (Авария белой машины 19 раз)» — $85,5 млн.

Продажи аукционного дома Phillips выросли за год на 8%, однако по сравнению с допандемическим 2019 годом рост составил 32%. Самым дорогим лотом этого аукционного дома в уходящем году стала картина Жан-Мишеля Баскии, проданная за $85 млн.

Алена Миклашевская