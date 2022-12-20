Christie`s и Sotheby`s заканчивают год с рекордными продажами

Аукционный дом Christie`s сообщил о рекордных результатах в текущем году. Как отмечается в его пресс-релизе, продажи аукционного дома составили $8,4 млрд, что на 17% выше показателя 2021 года (в $) и является «самым высоким годовым показателем в истории рынка произведений искусства». Аукционный дом Sotheby`s также ожидает в нынешнем году рекордных продаж.

Аукционы принесли Christie`s $7,2 млрд, еще $1,2 млрд компания заработала на закрытых продажах. Комментируя результаты аукционного дома, его генеральный директор Гийом Черутти отметил, что, несмотря на «непростые макроэкономические условия», им удалось добиться рекорда благодаря в числе прочего «гибкости рынков предметов искусства и роскоши и замечательного успеха с продажей нескольких крупных коллекций».

В числе таких коллекций — коллекция Пола Аллена, сооснователя Microsoft, который умер в 2018 году, но задолго до этого он завещал отдать на благотворительные цели доходы от продажи своей обширной коллекции, охватывающей 500 лет истории искусства. Коллекция была продана за $1,62 млрд, став самой дорогой коллекцией из продававшихся домом Christie`s. При этом пять произведений искусства из нее, включая работы Сезанна, Ван Гога и Гогена, были проданы более чем за $100 млн каждое. Как следует из отчетности Christie`s, на покупателей из стран Северной и Южной Америки пришлась в текущем году наибольшая доля в продажах — 40% (годом ранее 35%). Доля покупателей из региона Европа, Ближний Восток и Африка не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 34%. А вот доля покупателей из Азии заметно сократилась — с 31% до 26%.

Аукционный дом Sotheby`s пока не публиковал итоговой отчетности. Однако на прошлой неделе он сообщил, что к 14 декабря его продажи составили $6,4 млрд. А с учетом того, что до конца декабря у компании еще около 30 аукционов, ожидается, что итоговые продажи достигнут $8 млрд, что является самым высоким показателем за всю 278-летнюю историю Sotheby`s, сообщает издание Artnet.

Алена Миклашевская