Объявлен конкурс на должность директора завода Свердлова

Минпромторг РФ объявил конкурс на должность генерального директора стратегического ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (производит промышленные и боевые взрывчатые вещества). Заявки принимаются с 16 по 27 января 2023 года, конкурс состоится 13 апреля.

С победителем конкурса заключат трудовой договор на пять лет, минимальный ежемесячный оклад руководителя составит 270 тыс. руб.

Сейчас завод имени Свердлова возглавляет Наиль Гиниятов, ранее работавший на предприятии заместителем гендиректора по коммерческим вопросам. Прежние управленцы Вадим Рыбин и Юрий Шумский попали под следствие, их обвинили в получении откатов от поставщиков.

По данным Минпромторга, на 10 октября прибыль предприятия составила 1,3 млрд руб., основные фонды оцениваются в 7,4 млрд руб. Производственные площади завода составляют 1,9 млн кв.м., на предприятии работают 6,6 тыс. человек.

Владимир Зубарев