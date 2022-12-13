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Наиль Гиниятов возглавил оборонный завод имени Свердлова

По решению Минпромторга РФ руководителем ФКП «Завод имени Я.М. Свердова», крупнейшего производителя взрывчатых веществ, назначен Наиль Гиниятов. До этого он работал на предприятии заместителем гендиректора по коммерческим вопросам. Новый управленец в Дзержинске работает около двух лет, он выходец из Казани. Его отец Халил Гиниятов в 2003-2017 годах возглавлял ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», на котором Наиль Гиниятов работал коммерческим директором.

Предыдущие управленцы завода им. Свердлова Вадим Рыбин и Юрий Шумский попали под следствие по обвинению в получении откатов от поставщиков. Господин Шумский был арестован вместе с Юрием Зозулей, бывшим директором дивизиона «Спецхимия» Ростеха. После ареста по уголовному делу трудовой контракт с Юрием Шумским был расторгнут.

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