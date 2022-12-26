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Коммерсантъ FM
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От Европы газ не оторвать

Какие перспективы у российского топлива на рынке ЕС

Москва продолжает рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта газа, несмотря на резкое падение добычи и экспорта, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС. Он ожидает, что из-за санкций поставки топлива по итогам года упадут примерно на четверть, добыча — на 12%. Для сравнения: в 2021-м оба показателя росли. Добыча — на 10%, экспорт — на 3%. Несмотря на падение в целом, производство и поставки СПГ по итогам 2022-го увеличатся примерно на 8,5%.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие перспективы у российского газа? Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев настроен пессимистично. Дно, по его мнению, еще не достигнуто: «"Ямал СПГ" и "Сахалин-2" работают на предельной мощности, то же можно сказать о "Высоцке". Единственный прирост может быть за счет завода "Портовая СПГ", который начал эксплуатацию только в сентябре. В целом в следующем году, скорее всего, будет стагнация поставок.

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Прирост возможен не раньше 2025 года, когда будет запущен в первую очередь "Арктик СПГ-2". К сожалению, с точки зрения международных прогнозов больше никаких ожиданий в части сжиженного природного газа нет. Что касается трубопроводного, дно в этом году достигнуто не будет, поскольку в первом полугодии поставки были на достаточно высоком уровне. В 2023-м можно ожидать снижения еще где-то на 20 млрд кубометров. Общий его экспорт будет примерно 100-108 млрд кубометров и в 2024-м даже чуть-чуть сократится.

Возвращение к росту поставок возможно с 2025 года, причем основным драйвером их увеличения будет прокачка по "Силе Сибири-1". Кроме того, где-то в 2026-м может начаться экспорт по дальневосточному маршруту, поэтому основной приток будет за счет Китая. В ближнем зарубежье можно ожидать в лучшем случае стагнацию. Основным драйвером и снижения, и роста будет Белоруссия. В ЕС есть разные оценки. Если удастся восстановить частичные поставки, естественно, будет прирост, который пока не закладывается в реальные прогнозы.

В связи с этим общие перспективы экспорта газа в ближайшие два года выглядят неутешительно. На уровень 2021 года с точки зрения физических поставок мы можем выйти лет через 10 — не раньше.

В стоимостном выражении потери, на мой взгляд, уже необратимы. Все-таки европейский рынок наряду с Японией был наиболее лакомым куском на мировом газовом рынке. Той маржи, которую мы получали и продолжаем отчасти получать там, мы нигде больше не найдем».

При этом европейский рынок остается актуальным для России, заявил Александр Новак. Там сохраняется дефицит, а у Москвы есть возможности поставлять топливо через газопроводы Ямал—Европа и «Турецкий поток». Но в первом случае необходимо, чтобы Польша вернула в собственность «Газпрома» участок трубы, пролегающий через ее территорию, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович. После начала военных действий на Украине Варшава изъяла долю российской компании в проекте, напомнил он:

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«Мы сейчас поставляем 20% газа от того, что поставляли раньше. Это много или мало? По сравнению с ожиданиями, что все прекратится, достаточно. По сравнению с тем, что было, это мало. В принципе я вижу перспективу, ведь хоть европейские политики и говорят, что российский газ им не нужен, но с точки зрения экономики, логистики рационализм использования нашего топлива, конечно, существует. С отраслевой точки зрения имеет смысл установить газовую кооперацию.

Что касается возможности перенаправления топлива, в любом случае этим надо заниматься, поскольку гарантий, что экономические аргументы взыграют в случае с европейцами, нет. Это должно занять несколько лет. Нужно усилить процессы создания собственной крупнотоннажной СПГ-технологии, договариваться о новой трубе в Китай. Контракта по "Силе Сибири-2" до сих пор нет — он должен появиться.

Для того чтобы на внутреннем рынке возник новый спрос на топливо, одних только нынешних планов газификации не хватает.

Нужно еще и развитие рынка газомоторного топлива и какие-то новые индустриальные проекты в сфере химии и металлургии, особенно с учетом того, какая химическая и металлургическая продукция перестала производиться в больших количествах в Европе — типа азотных удобрений. Но это все не вопрос 2023 года, а среднесрочной перспективы — пяти лет и больше. Никакие заводы мгновенно не построятся, поэтому вариантом будет сокращение добычи. Газ должен оставаться в пласту на будущие сроки».

Что касается нефти, то ее экспорт, по словам Новака, вырастет по итогам года на 7,5%. Однако примерно на 3% упадет переработка. Проблема со страхованием танкеров, загруженных российской нефтью, сохраняется, отметил вице-премьер.

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Александр Рассохин

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