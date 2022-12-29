LG анонсировал камеру для смартфона с оптическими зумом и стабилизацией

Компания LG Innotek анонсировала LG Optical Zoom Camera — модуль камеры с оптическим телеобъективом, разработанный для использования в смартфонах. Первые смартфоны с инновационным модулем будут представлены на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2023 года.

Заявлено, что по своей конструкции LG Optical Zoom Camera аналогичен устройству классических фотоаппаратов со сменными объективами. Новинка позволяет обеспечить оптическое увеличение на величину от четырех до девяти раз за счет использования подвижных элементов объектива. Конструкция обеспечивает высокую скорость движения и надежность при меньшем потреблении батареи, а точность перемещения объектива составляет до микрона.

Модуль камеры оснащен интегрированной системой оптической стабилизации изображения, но при этом инженерам LG Innotek удалось минимизировать размеры конструкции и уменьшить толщину модуля. Обещано, что смартфоны с новой камерой будут лишены привычного выпуклой части конструкции в области камеры. Для модуля заявлена поддержка флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Максим Вершинин