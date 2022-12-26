Песков: Россия никогда не следовала чужим условиям по мирному урегулированию на Украине

Россия всегда ориентировалась на свои интересы и здравый смысл и никогда не следовала чужим условиям в вопросе разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия начать переговоры, учитывая условия Украины (цитата по «РИА Новости»).

26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина хочет до конца февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН. По его словам, Россию можно пригласить, но только после международного трибунала.

О невозможности вести переговоры с Киевом ранее заявили в МИД РФ. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин сказал, что предложение «украинского лидера сделать "жест доброй воли" и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству» является абсурдным. Он напомнил, что в октябре Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек