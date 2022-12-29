Глава украинской разведки заявил, что военные действия зашли в тупик

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский военный конфликт зашел в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. Господин Буданов отметил, что украинским военнослужащим по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия»,— сказал глава ГУР Украины в интервью BBC.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Белый дом. В ходе встречи с президентом США Джо Байденом господин Зеленский попросил усилить военную помощь Украине. В этот же день Вашингтон объявил о поставке Украине ЗРК Patriot. Из отчета Национального банка Украины следует, что размер финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву от стран-партнеров за 2022 год превысил $120 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева