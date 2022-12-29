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Коммерсантъ FM
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Россия и Китай создадут научную станцию на Луне

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление утвердили программу развития сотрудничества, рассчитанную на 2023–2027 годы. Она также включает межправительственное соглашение о создании лунной станции.

«Состоялось подписание соглашения между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции, которая является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли»,— говорится в материале «Роскосмоса» об итогах деятельности компании за 2022 год. Отмечается, что само соглашение между правительствами было подписано 25 ноября.

В день подписания российско-китайской программы агентство Bloomberg сообщило о планах Китая построить на Луне базу с бункером и посадочным модулем к 2028 году. 5 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности к подписанию соглашения о создании совместной с КНР лунной станции.

Андрей Сапожников

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