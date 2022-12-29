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Коммерсантъ FM
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Anacondaz не смогла взыскать с полиции убытки за срыв концерта в Перми

Арбитражный суд Пермского края полностью отказал в иске ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров рок-группы Anacondaz, о взыскании с МВД 255 тыс. руб. за срыв концерта в Перми 23 июля. По информации в картотеке суда, такое решение было принято на заседании сегодня, 29 декабря.

Проходивший в Перми концерт рок-группы Anacondaz, участники которой ранее высказывались против специальной военной операции РФ на Украине, был прерван сотрудниками полиции после четвертой песни. В «Инвизибл Промо» заверяли, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Полученные убытки группа решила взыскать с МВД, и в конце августа компания «Инвизибл Промо» подала в Арбитражный суд Пермского края соответствующий иск. В МВД свои действия называли вынужденной эвакуацией зрителей и самих артистов, необходимость в которой возникла из-за нарушений в помещении правил пожарной безопасности.

Аналогичный иск Anacondaz подавала к властям и полиции Екатеринбурга, где были отменены два запланированных на лето концерта группы. Иск также был отклонен судом.

Екатерина Артемова, Пермь

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