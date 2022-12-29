Правительство готовит закон о лицензировании зарубежного ПО в России

Минцифры разрабатывает законопроект, в соответствии с котором иностранное программное обеспечение (ПО), разработчики которого прекратили работу в России, может быть лицензировано в принудительном порядке. Как узнал «Ъ», министерство предлагает механизм, который предоставит российским компаниям возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя.

Директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин направил соответствующее письмо (есть у «Ъ») в «Общественную потребительскую инициативу» 12 декабря. В материалах письма отмечается, что после ухода с российского рынка зарубежных разработчиков ПО вопрос о его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования».

По информации «Ъ», замминистра Максим Паршин в ходе совещания 28 декабря заявил, что инициатива «прорабатывается в закрытом от рынка режиме», при этом речь идет «об отдельном законопроекте». В Минцифры «Ъ» не прокомментировали эту информацию.

Подробнее о том, как правительство ищет механизмы для работы с зарубежным ПО,— в материале «Ъ» «Софтсем без иностранцев не обойтись».