Путин и президент Кубы обсудили совместные проекты в энергетике и промышленности

Российский и Кубинский президенты Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонные переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля. Особое внимание лидеры стран уделили совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (справа) и Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию 19–22 ноября 2022 года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны»,— сказано в сообщении.

В сообщении говорится, что обе стороны заинтересованы продолжать укрепление партнерства.

Также в ходе переговоров президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Господин Путин также пожелал народу Кубы благополучия и процветания в честь национального кубинского праздника Дня освобождения. Он отмечается 1 января.

22 ноября Владимир Путин заявил, что СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость, РФ осуждает санкции против Кубы. Мигель Диас-Канель Бермудес назвал антироссийские ограничения несправедливыми. Президенты выступили за укрепление отношений их стран. Кроме того, лидеры встретились в Москве и открыли в российской столице памятник Фиделю Кастро.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Сигара нашла героя».

Полина Собакина