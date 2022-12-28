Отечественные производители обеспечили Россию серверами и системами хранения данных на 45–50%

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что российские производители смогли решить вопросы с комплектующими для серверов и системами хранения данных (СХД). Отечественные компании в 2022 году обеспечили Россию серверами и СХД на 45–50%.

«Многие наши производители последние годы наращивали долю на рынке и сейчас почти 45–50% поставок этого года серверов и СХД — это российские производители, которые как-то решают вопрос с комплектующими и поставляют конечное оборудование»,— сказал глава ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что «пользовательские устройства» поступают в Россию по параллельному импорту и благодаря активной позиции китайских производителей.

Вчера, 27 декабря, в «Ростелекоме» сообщили, что компания полностью перешла на сервера отечественных производителей — «КНС Групп» (Yadro) и «Аквариус».

Также в связи с антироссийскими санкциями компании переходят на отечественное ПО. Ранее в декабре в Ассоциации разработчиков программных продуктов в интервью «Российской газете»рассказали, что в 2022 году организации заказали более 50% отечественного софта. Программное обеспечение наиболее востребовано среди госкомпаний и компаний коммерческого сектора.

О ситуации с импортозамещением в IT-сфере — а материале «Ъ» «Кэшбэк разыгрывают как по ноутам».

Полина Собакина