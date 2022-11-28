Пермскому стрелку предложили пожизненное

В Пермском краевом суде состоялись прения по уголовному делу о совершенном в прошлом году вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), в ходе которого были убиты шесть человек. Гособвинение потребовало приговорить обвиняемого в этом преступлении Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Адвокат подсудимого попросил назначить ему менее суровое наказание, сославшись на ряд смягчающих, по мнению защиты, обстоятельств. Суд предоставил Тимуру Бекмансурову возможность сказать последнее слово, однако обвиняемый заявил, что ему нужно подготовиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Бекмансуров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Тимур Бекмансуров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе прений первый заместитель прокурора Пермского края Максим Филиппов напомнил обстоятельства трагедии в университете. Из показаний самого Тимура Бекмансурова, данных им на стадии предварительного расследования, следовало, что с 2016 года он начал интересоваться в интернете информацией о массовых убийствах, совершенных в том числе в образовательных учреждениях в России и за ее пределами. Собственное преступление он спланировал и подготовил в период с 8 марта по 27 августа 2021 года. За это время обвиняемый получил необходимые разрешительные документы, приобрел охотничье ружье и заряженные картечью патроны к нему. В августе его зачислили в университет. Посещая занятия в начале сентября, он смог детально изучить территорию кампуса.

Вооруженное нападение на университет Тимур Бекмансуров совершил около 11:20 20 сентября 2021 года. В результате пострадали 47 человек, 6 из них погибли. Затем подсудимый совершил посягательство на жизнь задержавшего его инспектора ДПС Константина Калинина, который вместе со своим напарником прибыл на территорию ПГНИУ, получив информацию об открытой на территории вуза стрельбе.

В отношении Тимура Бекмансурова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), а также ч. 2 ст. 167 (повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК РФ. Родственники погибших и пострадавшие при стрельбе заявили иски к подсудимому о возмещении морального вреда на общую сумму 24,91 млн руб. Кроме того, установлено, что нападавший причинил имущественный вред ПГНИУ на сумму 275,8 тыс. руб., а также имущественный вред двум частным лицам, повредив автомобили Lada Vesta (на 20,4 тыс. руб.) и Kia Spectra (на 50 тыс. руб.). Тимур Бекмансуров признал свою вину и все заявленные к нему требования в полном объеме.

Прокурор Максим Филиппов сообщил, что вину Тимура Бекмансурова помимо его собственного признания подтверждают показания потерпевших и свидетелей, результаты осмотров места происшествия, заключения судебных экспертиз и другие многочисленные материалы уголовного дела.

По оценке прокуратуры, всем квалифицирующим признакам преступлений, инкриминируемых подсудимому, в ходе расследования было найдено подтверждение.

Обвинение считает, что Тимур Бекмансуров представляет исключительную опасность для общества. В связи с этим прокуратура попросила суд приговорить его по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в течение первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Все заявленные к нему исковые требования, по мнению надзорного органа, необходимо удовлетворить. «Полагаю, что именно такое наказание подсудимому послужит восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения иного преступления»,— отметил господин Филиппов.

Отец погибшего во время нападения студента Ярослава Арамелева Алексей Арамелев и получивший травмы сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов полностью поддержали позицию гособвинения. Еще один присутствовавший на заседании потерпевший, Обаид Абдулла, отказался от выступления в прениях.

Адвокат Тимура Бекмансурова Виктор Паньков в своей речи заявил, что сторона защиты не оспаривает квалификацию действий обвиняемого, предложенную прокуратурой. Вместе с тем он перечислил обстоятельства, которые, на его взгляд, могут служить основанием для смягчения наказания: молодой возраст подсудимого, его проблемы со здоровьем (Тимуру Бекмансурову назначена третья группа инвалидности в связи с ампутацией левого бедра на уровне нижней трети после ранения при задержании), особенности психологического развития (сложная атмосфера в семье, игровая зависимость, суицидальные наклонности). Также господин Паньков акцентировал внимание на том, что ранее его подзащитный высказал несогласие с выводами психолого-психиатрической экспертизы, признавшей его вменяемым.

Адвокат продолжил настаивать на том, что Тимур Бекмансуров имеет психическое расстройство и нуждается в лечении.

Кроме того, по мнению защитника, смягчающими обстоятельствами являются содействие обвиняемого расследованию, которое тот проявил, дав детальные показания, его «искреннее, чистосердечное и активное раскаяние» и готовность произвести выплаты по всем заявленным к нему гражданским искам.

«Учитывая целую совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, просим в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизации и индивидуализации уголовного наказания и не применять в отношении моего подзащитного наказание в виде пожизненного лишения свободы»,— сказал Виктор Паньков.

После выступления защитника слово решила взять старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Пермского края Светлана Плотникова. Она полагает, что оснований сомневаться в выводах психолого-психиатрической экспертизы не усматривается.

Кроме того, по мнению госпожи Плотниковой, признательные показания Тимура Бекмансурова стали не проявлением активного содействия следствию, а, скорее, констатацией уже выявленных в ходе расследования фактов.

Тимур Бекмансуров не стал выступать в прениях, пояснив, что адвокат верно изложил его позицию. Судья Сергей Коробейников предложил обвиняемому сказать последнее слово, однако Тимур Бекмансуров отказался и попросил дать ему время для подготовки до следующего дня. Суд выслушает последнее слово подсудимого на заседании 29 ноября.

Екатерина Артемова, Пермь