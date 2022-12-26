Рождество Байденово

У Джо Байдена есть все основания для праздничного настроения. Вокруг президента США, которого однопартийцы не так давно считали чуть ли не политическим трупом, начали консолидироваться сторонники, а его рейтинги поползли вверх. Помогли более успешные, чем ожидалось, промежуточные выборы в Конгресс, сделка по бюджету и упавшие цены на бензин на заправках США. Возможно, ситуация еще изменится, но подходящий к концу 2022 год однозначно стал для Джо Байдена гораздо успешнее, чем мог бы быть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за небывалых холодов и снегопада Джо Байден решил никуда не ехать на Рождество, а отпраздновать его в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Из-за небывалых холодов и снегопада Джо Байден решил никуда не ехать на Рождество, а отпраздновать его в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Джо Байден решил никуда не ехать на праздники и встретил Рождество в Белом доме. Как сообщила его пресс-служба, президентская чета провела сочельник в Вашингтоне в кругу своей семьи, собравшейся на праздничный ужин в традиционном итальянском стиле.

Решение остаться дома президент, как и многие его соотечественники, принял из-за необычайно сильных холодов, которые обрушились на США в последние дни.

За три дня до Рождества господин Байден обратился к американцам с призывом, чтобы они, если у них есть планы куда-то поехать на рождественские каникулы, отправлялись в путь немедленно из-за надвигающегося «разрушительного и грозного» шторма.

«Это действительно очень серьезные погодные условия, и они захватывают площади от Оклахомы до Вайоминга и Мэна»,— предупредил Джо Байден, обращаясь к согражданам из Овального кабинета.

И действительно, согласно FlightAware, в Рождество из-за непогоды по всей Америке было отменено около 2,5 тыс. рейсов. Некоторые аэропорты были просто закрыты.

Рождество администрации США немного подпортили и власти Техаса. В то время как господин Байден в своем Twitter публиковал рождественские фото с супругой и писал мечтательно-умиротворяющее «весь шум, все, что нас разделяет, меркнет в тишине зимнего вечера», губернатор Техаса республиканец Грег Эббот доставил очередную группу нелегальных иммигрантов прямо к дому вице-президента Камалы Харрис, демонстрируя тем самым свое неприятие политики Белого дома в области иммиграции и напоминая, что ему в эти дни не до торжеств — Техасу приходится противостоять серьезному иммиграционному кризису на границе с Мексикой.

Демократов это привело в бешенство. Они возмущались, почему невзирая на непогоду и праздничный день, который должен объединять нацию, техасские власти привезли людей в замерзающий Вашингтон и бросили на улице. «Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги при температуре ниже нуля в канун Рождества без согласования с какими-либо федеральными или местными властями»,— возмутился официальный представитель администрации Абдулла Хасан в официальном заявлении Белого дома.

Впрочем, вероятно, в наступающем году администрации стоит ожидать от республиканцев еще более неприятных сюрпризов, предупреждают американские эксперты. Как отмечает The Hill, Белый дом уже готовится к двухлетнему расколу Конгресса, когда Палата представителей перейдет под контроль республиканцев. Она с большой вероятностью «сосредоточится на расследовании дела (Хантера.— “Ъ”) Байдена». Кроме того, любые законодательные инициативы администрации будут встречать там жесткое сопротивление республиканцев, которые недовольны последней сделкой республиканского лидера в Сенате Митча Макконнелла с демократами по бюджету на рекордные $1,7 трлн (см. “Ъ” от 26 декабря).

Но пока перед тяжелым годом, по замечанию автора The New York Times Блейка Хауншелла, Джо Байден получил передышку и «наслаждается чем-то вроде поездки на лимузине после свадьбы».

Старший советник президента Майк Донилон тоже считает, что администрация Байдена вступает в новый год с попутным ветром благодаря успехам в законодательной сфере и достаточно сильным результатам на промежуточных выборах.

«По мере того как мы подходим к концу второго года пребывания у власти администрации Байдена—Харрис, мы видим рост рейтинга одобрения президента, устойчивый экономический климат и сильную поддержку повестки дня президента»,— цитирует The Hill служебную записку чиновника. Более того, Джо Байден «заслуживает большой похвалы» за то, что помог демократам не только отстоять, но и укрепить за счет еще одного места большинство в Сенате и предотвратить более значительные потери в Палате представителей, уверен советник президента. По его мнению, достижения Джо Байдена «дали сильный импульс президенту по мере того, как мы приближаемся к новому году».

Впрочем, Блейк Хауншелл из The New York Times призывает Белый дом сильно не обольщаться. По его мнению, вряд ли можно говорить, что Джо Байден так уж популярен. «Это было бы преувеличением»,— отмечает журналист, хотя и «в опросах он лучше, чем шесть месяцев назад, когда цены на газ были на пике».

Действительно, данные подтверждают, что президенту-демократу изрядно помогло снижение средней цены галлона бензина (с июня на 40% — до $3,18). В результате, согласно данным FiveThirtyEight, который вычисляет среднеарифметический показатель популярности из данных ведущих национальных рейтинговых агентств, поддержка Джо Байдена избирателями практически вернулась к уровню декабря 2021 года. По состоянию на пятницу, 23 декабря, 43,2% одобряли его деятельность, а 51,5% — нет, примерно столько же было и год назад. Для сравнения: самым провальным месяцем для президента был июль. Тогда его рейтинг одобрения опускался до 37,9%. Недовольство избирателей пришлось на сезон отпусков, когда каждый американец смог на своем кошельке прочувствовать удорожание топлива.

Однако происходящее сейчас с рейтингом президента не означает, что в США всех все устраивает.

Дела в американской экономике по-прежнему хуже, чем хотелось бы избирателям. Тем не менее тенденция очевидна: популярность Джо Байдена оттолкнулась от дна и поползла вверх.

«Если это и не дает команде Байдена почивать на лаврах, то по крайней мере ставит его в гораздо более выгодное положение перед 2023 годом»,— полагает The New York Times. В результате, констатирует газета, многие видные демократы, которые позиционировали себя как противники кандидатуры Джо Байдена на выборах-2024, вдруг начали говорить, что поддержат его, если он будет баллотироваться.

Демократы-прогрессивисты, которые нередко отпускали крайне язвительные замечания в адрес президента, стали к нему прислушиваться. То же самое сделали и более консервативные демократы. Все это, вероятно, указывает на консолидацию партии вокруг своего лидера. Вера демократов в вероятность победы своего кандидата укрепилась еще и в связи с тем, что дела потенциального противника Джо Байдена — Дональда Трампа в части кампании-2024 идут пока не лучшим образом и все больше республиканцев приглядываются к другим кандидатам.

Между тем Джо Байден обещал в ближайшие две недели официально объявить, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Екатерина Мур, Вашингтон