С начала года цены в России выросли на 12,01%

Инфляция в России с 20 по 26 декабря выросла с 0,02% до 0,12%, следует из отчета Росстата. Потребительские цены в стране с начала 2022 года выросли на 12,01%, с начала декабря — на 0,85%.

Среди продовольственных товаров—лидеров подорожания за неделю:

морковь (+4%);

лук репчатый (+3,9%);

помидоры (+3,7%);

свекла и огурцы (+3,4%);

капуста белокочанная (+1,4%).

Среди непродовольственных товаров:

Зубные пасты и щетки (+0,8% и 0,4% соответственно);

шампуни (+0,3%)

мыло туалетное (+0,2%);

Росстат зафиксировал снижение цен на крупу гречневую (-1,1%), сахар (-0,7%), рис (-0,3%) и муку пшеничную (-0,1%). Стоимость автомобильного бензина практически не изменились, цена дизельного топлива выросла на 0,4%.

Подробнее о динамике инфляции — в публикации «Ъ».